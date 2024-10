Pré-saison NBA : Ousmane Dieng et Sidy Cissoko se sont illustrés

Cette nuit tricolore a été moins belle que prévue avec les absences de Victor Wembanyama et Zaccharie Risacher, mais certains ont quand même réussi à performer comme Ousmane Dieng et Sidy Cissoko. Les deux jeunes français ont marqué 15 points chacun.

Ousmane Dieng montre régulièrement qu’il est trop fort pour la G League, la Summer League et les matchs de pré-saison dans lesquels les titulaires ne sont pas responsabilisés. Mais hier soir, la plupart des stars du Oklahoma City Thunder étaient sur le parquet et pourtant, le Français a sûrement été le meilleur joueur du match.

Parfois utilisé sur les ailes et parfois en tant que petit intérieur, “Ous” a envoyé 15 points et 8 rebonds à 4/7 au tir dans la victoire des siens. Il a été très agressif et s’est rendu à sept reprises sur la ligne des lancers francs.

𝐕𝐨𝐢𝐥𝐚̀ 𝐜𝐞 𝐪𝐮’𝐢𝐥 𝐬𝐞 𝐩𝐚𝐬𝐬𝐞 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐝 𝐢𝐥 𝐚 𝐝𝐮 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐬 𝐝𝐞 𝐣𝐞𝐮 😌

Ousmane Dieng montre de belles choses en présaison avec le Thunder ✨ pic.twitter.com/Y9HaDK7h2Z

— GOATOGUY (@goatoguy) October 18, 2024

Sidy Cissoko a lui été le seul français des Spurs en tenue face aux Houston Rockets. Il ne s’est pas démonté, malgré la défaite des éperons. L’arrière a profité de ses 23 minutes de temps de jeu en étant agressif et efficace. Il a terminé deuxième meilleur marqueur de son équipe, juste derrière le rookie Stephon Castle.

La ligne statistique de l’ancien de la G League Ignite Team : 15 points et 4 rebonds à 6/8 au tir.

Rockets announcers praising Charles Bassey and Sidy Cissoko- who scored 15 points on 6-8 shooting. As I reported last week, the Spurs have big plans for the “Cisco Kid.” #PorVida https://t.co/MYkS9YrvX8 pic.twitter.com/fb1EJoLuKF

— SpursRΞPORT (@SpursReporter) October 18, 2024

Désormais, il va falloir essayer d’en montrer autant lors de matchs de saison régulière. Allez les gars !!!