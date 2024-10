A l’orée de cette nouvelle saison NBA, la rédaction s’est pliée au petit jeu habituel des pronostics. Les trophées individuels, les équipes qui vont décevoir, étonner, etc, on se mouille pour pouvoir se taper des barres dans huit mois, en se retournant sur – bien souvent – ces takes désastreuses. Aujourd’hui ? Nos pronos pour le trophée de MIP, le joueur qui aura le plus progressé cette saison. Et n’oubliez jamais, vous pouvez tailler, mais on veut votre avis d’abord.

Nicolas M.

Victor Wembanyama : qui a dit qu’on ne pouvait pas être MIP en tant que sophomore ? Victor Wembanyama casse les codes depuis son arrivée en NBA et ce n’est pas prêt de changer. La progression démontrée tout au long de sa saison rookie va se poursuivre durant sa campagne sophomore, durant laquelle il va entrer dans une nouvelle dimension : celle des All-Stars voire même des joueurs calibre All-NBA. Cette progression se verra à la fois dans les stats, dans son impact global et dans les résultats des Spurs. Bref, Wemby aura tout pour être élu MIP 2025, sophomore ou pas.

Giovanni

Jalen Johnson : là encore une grosse cote mais ici on y croit très fort. Peut-être bien car on est devenu subitement fan des Hawks mais ça c’est une autre histoire. Jalen Johnson est en pleine explosion, va profiter cette année encore des travaux de Trae Young pour scorer, du spacing offert par Zaccharie Risacher et Bogdan Bogdanovic, mais surtout d’un talent et d’un body incroyable pour faire évoluer ses stats. 16 points par match la saison passée, peut-être bien 24 cette année, oui messieurs, oui mesdames, car les Hawks vont nous offrir chaque soir des matchs aux alentours des 140-135 et qu’il faudra bien se partager le gâteau. A deux doigts de mettre Atlanta favoris pour le titre, mais finissons d’abord cette bouteille de Pastis pur.

Alexandre T.

Victor Wembanyama : peut-être pas très original mais plutôt confiant dans le fait que Wemby soit rapidement considéré comme le favori pour le MIP 2025, le seul qu’il pourra sans doute gagner dans sa carrière puisqu’il faudra ensuite songer à la case MVP. Aucune recrue majeure pour piquer de la lumière ou des shoots à Victor cette saison à San Antonio et enfin un meneur pour l’abreuver à 1000%. De quoi me pousser à imaginer Wemby à l’aube d’une nouvelle très grosse saison statistique. Le classement des Spurs empêchera toute idée de MVP mais le MIP 2025 sera Français !

Nico V

Jalen Williams : Je crois que cette saison, le Thunder peut devenir la machine à énormément gagner que Sam Presti espérait devenir quand il a détruit progressivement son équipe contre des picks de Draft. Et dans cette saison, je vois non seulement un Shai Gilgeous-Alexander très fort, mais un Jalen Williams qui passe un nouveau cap – celui d’une première forme de maturité, à 23 ans – en gonflant ses statistiques de plusieurs points (+3/4) avec la capacité d’aller, sur commande, prendre le relai de SGA lorsque le boss carbure moins. Oui, je pense à de grandes envolées lyriques régulières au dessus des 30 pions. Rien d’impossible.

Robin

Cam Thomas : regarder les Brooklyn Nets cette saison, ce sera comme voir son ex sur Tinder moins de deux semaines après la rupture, ça fera mal, mais on restera accrochés à l’écran subjugués par la beauté d’un profil. Ce profil, dans l’autre franchise de la Big Apple, ce sera celui de Cam Thomas. Pas que vu de côté, je ne le trouve trognon, spécialement à croquer, ou sans aucun pépin. Mais lorsqu’il prend un tir compliqué, les épaules décalées par rapport au panier, c’est sa Golden hour, son habit de Gala. Alors je prends une tarte, mes pieds sont en compote et il comble ma pomme d’amour. En d’autres termes, c’est ma Came.

Maxime

Max Christie : viens-je de jeter un caillou dans l’océan en espérant que celui-ci se vide de toute son eau suite à l’impact ? Probablement. D’ailleurs si vous n’avez rien compris à la métaphore, sachez que moi non plus. Peut-être même, n’ai-je rien compris au basket-ball au vu de ce choix pour le moins étonnant. Mais peu importe, moi je le sens bien, le Max. S’il n’a été que très peu utilisé par les Lakers pour le moment, le bout de talent est indéniablement présent. Malgré une forte concurrence sur le backourt de L.A, il semble quand même que les cartes puissent vite être redistribuées, tant personne ne paraît totalement fiable. De quoi faire passer ma cote à 1600 ? L’avenir nous le dira.

Thibault

Jonathan Kuminga : choix pas trop risqué tant il devrait tirer son épingle du jeu dans cette équipe remaniée des Warriors. JoKu pourrait flirter avec les 20 points de moyenne et devenir la seconde option offensive d’une équipe de Golden State qui ambitionne de refaire un run de Playoffs. Stephen Curry ne pourra pas porter les Guerriers de l’État Doré uniquement à la force de son coup de poignet, il va avoir besoin d’aide et Jonathan Kuminga sera là pour ça.

Clément

RJ Barrett : hésitation avec Jonathan Kuminga, mais rien que pour ne pas faire la vanne “qu’est-ce qui est jaune et qui attend son trophée ?” (eh merde), je penche plutôt vers RJ Barrett, qui va prendre encore plus de responsabilités dans l’attaque des Raptors et même scorer encore plus que Scottie Barnes. Son retour à la maison lui a déjà fait beaucoup de bien, et nul doute qu’il va continuer sur cette lancée pour envoyer du steak devant sa mif. Le grand air du Canada a gagné RJ, et allez, je me laisse aller, il sera même border All-Star, ce qui pourrait bien devenir la deuxième vanne de ce paragraphe mais j’assume.