Dernier match de pré-saison pour le Thunder, hier soir, ponctué par une blessure à la cheville de Jalen Williams. Le sort semble prendre un malin plaisir à s’acharner sur la franchise de l’Oklahoma.

Sale semaine pour les fans d’OKC. Après la fracture à la main d’Isaiah Hartenstein survenue lors du match contre les Nuggets, c’est au tour de la cheville de Jalen Williams de se faire la malle.

Nous sommes au milieu du deuxième quart-temps entre les Hawks et le Thunder et J-Will prend son envol sur une pénétration. Rien de plus classique jusque-là. Sauf qu’à l’atterrissage, son pied retombe sur celui de Mouhamed Gueye.

La cheville tourne et Jalen Williams part en direction des vestiaires. Il ne reviendra pas sur le parquet.

Aucune nouvelle n’a été donnée concernant la sévérité de la blessure, mais à première vue et c’est ici où on enfile tous notre costume de Docteur House, il ne s’agit que d’une simple entorse pour l’ailier du Thunder. Vu le timing, il n’est vraiment pas certain de voir le copain de Shai être en tenue, le 24 octobre prochain, pour le déplacement à Denver.

Mark Daigneault perd ainsi deux hommes forts de sa rotation à seulement quelques jours du début de la régulière. Deux mauvaises nouvelles qui viennent ajouter quelques nuages au ciel pourtant bien bleu du Thunder.

Si le sort semble bel et bien s’acharner, cela confirme qu’un backflip raté d’Alex est bel et bien synonyme de malchance à venir pour la franchise en question et Oklahoma ne fait pas exception à la règle.

