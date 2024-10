Comme chaque année avant le début de saison, ESPN dévoile progressivement son classement des 100 meilleurs joueurs de la NBA actuelle. De quoi alimenter les débats jusqu’à la reprise du 22 octobre. Petit spoiler : Nikola Jokic est plutôt bien placé.

Classer les 100 meilleurs joueurs NBA avant une saison, c’est un sacré challenge. Mais c’est le challenge que tient à relever ESPN chaque année, en interrogeant ses différents membres.

La question pour établir ce classement est très simple : “Qui sera le meilleur joueur en 2024-25 ?”. Ce classement est donc avant tout une prédiction concernant les joueurs qui performeront le plus lors de la campagne à venir. En résumé, celui qui est classé numéro 1 est le joueur qui – selon ESPN – sera le plus fort cette année.

Trois fois MVP au cours des quatre dernières années, et champion NBA en 2023, Nikola Jokic reste sur le trône. La justification d’ESPN :

“Jokic a l’opportunité d’entrer dans la légende en devenant le sixième joueur à remporter quatre trophées de MVP (ou plus) s’il l’emporte à nouveau cette saison. Si l’on considère que seuls Kareem Abdul-Jabbar, Michael Jordan, Bill Russell, Wilt Chamberlain et LeBron James ont accompli cela, il est facile de comprendre pourquoi Jokic est le meilleur joueur du monde à l’heure actuelle.

Considéré comme le meilleur passeur et le joueur le plus intelligent de la NBA dans le récent sondage des GM, Jokic sera peut-être amené à faire encore plus cette saison avec des joueurs différents autour de lui. Mais au vu de la greatness de Jokic, cela pourrait bien ne pas avoir d’importance.”