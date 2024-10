Comme chaque année, la NBA réalise un grand sondage auprès des managers de la Ligue concernant la saison à venir. Parmi les questions qui nous intéressent le plus, il y a celle sur l’identité du futur MVP de la NBA. Shai Gilgeous-Alexander a visiblement la cote…

Qui sera le MVP de la saison NBA 2024-25 ?

À cette question, pas moins de 40% des managers de la NBA ont répondu en faveur de l’arrière star du Oklahoma City Thunder. Shai Gilgeous-Alexander devance ainsi Luka Doncic (30%), Joel Embiid (7%), Nikola Jokic (7%) et Jayson Tatum (7%).

Most NBA GMs believe that Shai Gilgeous-Alexander has the best chance of winning the NBA MVP this season.

I agree. pic.twitter.com/BIL5CBjAhJ

— Swipa (@SwipaCam) October 8, 2024

Pour rappel, SGA a terminé deuxième la saison passée, derrière Nikola Jokic et devant Luka Doncic. L’arrière canadien – 26 ans – entre aujourd’hui en plein dans son prime et devrait réaliser une nouvelle campagne calibre MVP cette saison. En 2023-24, Shai tournait à 30,1 points, 5,5 rebonds, 6,2 passes et 2 interceptions de moyenne à 53,5% au tir. Une production XXL agrémentée d’une efficacité diabolique, tout ça au sein d’une équipe du Thunder en pleine ascension (premier de l’Ouest en régulière).

En plus de ses stats qui devraient ressembler grosso modo à celles de l’an dernier, Shai Gilgeous-Alexander pourrait profiter cette année d’un excellent bilan collectif pour rafler la mise. Le Thunder, déjà auteur de 57 victoires en 2023-24, s’est renforcé avec les arrivées d’Isaiah Hartenstein et Alex Caruso à l’intersaison. Dans le même temps, Jalen Williams et Chet Holmgren vont continuer à bien progresser. Y’a donc de bonnes chances qu’OKC termine une nouvelle fois premier de l’Ouest, bien devant le reste de la concurrence.

Pour toutes ces raisons, Shai Gilgeous-Alexander a une belle tête de favori pour être élu MVP en 2025. Mais quelque chose nous dit que Luka, Nikola et Cie ne vont pas lui laisser la voie libre…

__________

Source texte : NBA