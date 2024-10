C’est la tradition annuelle en NBA, le GM Survey. Chaque année, les 30 General Managers de la Ligue sont invités à répondre à 50 questions sur divers sujets dont le meilleur rookie de la dernière Draft. Cette saison, leur choix s’est arrêté sur le jeune joueur des Rockets Reed Sheppard.

À la question “Qui sera élu Rookie de l’Année ?”, 50 % des GM ont répondu Reed Sheppard. Un choix assez logique tant le garçon a une belle tête de ROY. Le rookie de H-Town (3e choix de la Draft 2024) a une qualité incontournable : un coup de poignet capable de mettre le feu à toutes les défenses, à l’image de ce qu’il a pu produire à la fac où il tournait à… 52% de moyenne de loin.

Le pistolero de Kentucky débarque chez les Fusées où il peut faire un bien fou en catch-and-shoot ou en sortie d’écran. S’il transmet un tel niveau de régularité dans la Grande Ligue, il peut rapidement s’imposer comme l’une des meilleures gâchettes à 3-points de NBA.

Les GM croient énormément au potentiel du garçon. Outre le fait qu’ils le voient remporter le trophée de Rookie de l’Année, 43% d’entre eux pensent que Sheppard sera aussi le meilleur joueur de sa cuvée dans cinq ans.

Bien sûr, ce qui nous intéresse en bons chauvins que nous sommes, c’est la place de nos Français haut draftés – à savoir Zaccharie Risacher, Alexandre Sarr et Tidjane Salaün – dans ces classements.

Eh bien, aucun de nos trois Frenchies ne réussira à gratter le top 3 du ROY, selon les GM. Ils sont délaissés au profit de joueurs comme Zach Edey ou encore Stephon Castle.

Par contre, à la question : “Qui sera le meilleur joueur de cette cuvée dans cinq ans ?”, Zaccharie Risacher finit troisième avec 13% des voix juste devant son compère Alexandre Sarr, qui récolte 7% des suffrages pendant que Zach Edey n’a reçu aucune voix.

Beaucoup de joueurs et membres du staff d’Atlanta ont parlé de la même chose en continu autour de Zaccharie Risacher :

Ce mec sait SHOO-TER.

De quoi impressionner tout le monde.

Zaccharie Risacher a parfaitement le profil pour s’imposer aux Hawks grâce à sa défense et son tir à 3-points, qui a l’air d’impressionner les observateurs d’Atlanta. Si Zacch est first pick de Draft, c’est bien pour une raison, à lui de confirmer lors de son année 1.

Alex Sarr, lui, compte bien devenir une référence défensive dans les prochaines années et s’établir comme l’un des meilleurs protecteurs de cercle de la Ligue.

Les General Managers leur font confiance, maintenant à eux de répondre aux attentes.

