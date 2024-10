Comme chaque année, les General Managers de la NBA s’expriment sur la saison à venir dans le traditionnel GM Survey. Parmi les tendances intéressantes qui en ressortent, on peut citer la volonté de certains managers de voir un changement dans le format des Playoffs NBA.

Si la NBA a innové ces dernières années avec notamment l’introduction du play-in tournament, le format des Playoffs reste le même. Huit équipes dans chaque conférence, le premier qui affronte le huitième (2e vs 7e, 3e vs 6e, 4e vs 5e), le tout dans des séries au meilleur des sept matchs.

Pour 13% des GM interrogés, le temps est venu de changer cette formule si l’on en croit le dernier gros sondage réalisé par la NBA.

La nouvelle formule proposée par les GM est celle dans laquelle les deux conférences seraient mélangées, avec le meilleur bilan de la saison régulière qui affronte le 16e bilan, le second qui affronte le 15e, et ainsi de suite.

Cette formule avait déjà été envisagée au moment de la reprise de la saison 2019-20 dans la bulle anti-COVID d’Orlando, notamment parce qu’aucun déplacement entre équipes de l’Est et de l’Ouest n’était nécessaire à ce moment-là. Aujourd’hui, elle ne semble pas d’actualité (surtout au vu de l’urgence écologique, imaginez le message qui serait donné par la NBA…), mais elle a le mérite d’apporter un équilibre compétitif qui n’existe pas toujours avec la formule actuelle. En effet, quand vous avez une différence de niveau sensible entre la Conférence Est et la Conférence Ouest, vous pouvez par exemple voir une équipe se qualifier en Playoffs avec un bilan négatif dans une conférence et une équipe être éliminée prématurément dans l’autre malgré avec un bilan positif. Aujourd’hui, l’Ouest est une telle jungle qu’un premier tour de Playoffs peut ressembler à une demi-finale de conférence à l’Est. Sous le format 1-16, le bracket global des Playoffs aurait forcément plus de sens d’un point de vue purement compétitif.

L’autre formule proposée, c’est une formule dans laquelle les têtes de série choisiraient eux-mêmes leur adversaire en Playoffs. Alors là, c’est tout de suite moins structuré, mais niveau entertainment et création de rivalités, ce serait énorme (et on en a même parlé dans une Addition).

Alors, vous vous situez où vous ? Plutôt traditionaliste ou envie de tenter quelque chose de nouveau ?

