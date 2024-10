Boston Celtics : une vente à venir dans les prochains mois ?

Depuis trois mois, les Boston Celtics sont à vendre. Estimés à 6 milliards de dollars, peu d’investisseurs peuvent se positionner sur les C’s. Mais on sait que le processus d’appel d’offres ouvrira dans les prochaines semaines avec deux acheteurs potentiels : Steve Pagliuca et Jeff Bezos.

Du nouveau dans la vente des Boston Celtics

Vendre une franchise, ça prend du temps. Cela en prend encore plus quand il s’agit d’une franchise aussi historique et mythique que les Boston Celtics, qui plus est championne NBA en titre. Si, au mois de juillet, l’actuel propriétaire de la maison verte – Wyc Grousbeck – avait annoncé chercher un successeur, aucune évolution n’avait été communiquée jusqu’au 7 octobre dernier.

Interviewé par Adam Himmelsback du Boston Globe, l’actuel propriétaire des C’ s’est exprimé à ce sujet :

“Le processus de la vente s’accélère et devrait bientôt atteindre sa vitesse maximale. Il a fallu du temps à nos conseillers pour analyser les données financières, commerciales de l’équipe et de l’ensemble de l’équipe de direction, mais aussi pour élaborer le cahier d’offres. Maintenant, ils commencent à avoir des discussions avec les parties intéressées et le processus d’appel d’offres commencera dans les mois à venir.”

À savoir que le proprio des Celtics recherche un successeur qui le laisse être gouverneur de l’équipe jusqu’en 2028. Son objectif est de vendre la majorité de la maison verte – soit 51% des parts – avant la fin de l’année ou pour le début de 2025. À terme, Wyc Grousbeck souhaiterait vendre l’intégralité de la franchise à l’horizon 2028. L’occasion de voir l’équipe qu’il a façonnée et surtout financée remporter, peut-être, plusieurs titres NBA.

Une vente historique qui prend du temps

Face à l’annonce de la vente des champions en titre, il est légitime de se poser la question du timing. Il peut être assez surprenant de voir un propriétaire lâcher le navire alors qu’il est au sommet. Justement, l’intérêt est ici pour Wyc Grousbeck. Les Celtics sont au sommet de leur valeur marchande et il n’est pas certain que cela soit le cas indéfiniment.

Il s’avère que c’est peut-être, en réalité, le meilleur moment pour Wyc Grousbeck de vendre les Celtics. Un nouveau TV deal de 76 milliards de dollars a été signé et Boston est champion en titre, avec un effectif très compétitif capable d’accrocher une nouvelle bannière au plafond du TD Garden dans les prochaines années. Ces deux éléments maximisent grandement la valeur de la franchise du Massachusetts aujourd’hui (même si elle pourrait encore grimper dans les années à venir). Couplé au fait qu’il s’agisse d’une franchise mythique, le montant de la vente pourrait être record.

Pour rappel, les Phoenix Suns avaient été vendus pour quatre milliards de dollars, fin 2022. Une somme qui devrait être battue par la vente des Celtics. Selon Michael Ozanian de CNBC, il ne serait pas surprenant de voir les lutins verts être vendus pour au moins six milliards voire même pour sept. Un chiffre absolument astronomique, encore plus si on le compare à la fortune de Wyc Grousbeck (estimée à “seulement” 400 millions de dollars), mais qui s’explique par la conjoncture actuelle plus que favorable au propriétaire des champions en titre.

Quels candidats à la succession de Wyc Grousbeck ?

Bien sûr, pour vendre une franchise, il faut un acheteur. Logique. Certains noms émergent pour prendre la tête des C’s à commencer par le plus évident : Steve Pagliuca. Il faut savoir que ce n’est pas n’importe qui. Pagliuca est déjà le second actionnaire des Celtics, mais surtout c’est un businessman de renom, déjà propriétaire du club de basket de l’Atalanta (Italie) et en pourparlers pour racheter le club de foot du Red Star FC. En clair, Steve Pagliuca accumule les équipes comme Thanos accumule les pierres d’infinité.

De par sa position, il se place comme logique favori au rachat des C’s. Cependant, la franchise ne lui est pas promise. Steve Pagliuca a fait part de sa volonté d’acquérir les Celtics juste après l’annonce de leur mise en vente en juillet, via un communiqué. L’actuel dirigeant du groupe de propriétaires PagsGroupLLC sait qu’il n’est pas le seul acheteur potentiel de la franchise aux 18 bannières.

“Nous avons un processus d’appel d’offres totalement ouvert. Steve le sait et il l’accepte. Il est un super partenaire et ami depuis 22 ans et nous sommes heureux qu’il soit intéressé.” – Wyc Grousbeck pour le Boston Globe

Steve Pagliuca pourrait faire face à un adversaire de taille en la personne de Jeff Bezos, l’actuel dirigeant d’Amazon. L’ex-homme le plus riche de la planète a en effet émergé début août comme l’un des potentiels prétendants à la tête des Celtics. Si le prix exorbitant de six milliards de dollars l’est pour le commun des mortels, il l’est beaucoup moins pour le dirigeant d’Amazon et sa fortune estimée à 196 milliards de dollars.

From last night’s pod – why I think Jeff Bezos is a legitimate suitor to buy the Celtics (and what the NBA wants the price to be). pic.twitter.com/O6nrVcYf9I

— Bill Simmons (@BillSimmons) August 19, 2024

Une position qui pose plusieurs questions, notamment sur la vision qu’a Jeff Bezos par rapport aux Celtics. A-t-il un réel attrait pour les C’s ou s’agit-il simplement d’un délire de riche ? Qu’en est-il d’un potentiel conflit d’intérêts sachant qu’Amazon a acquis les droits pour diffuser la NBA ?

Quoiqu’il en soit, la vente des Boston Celtics va s’accélérer dans les prochains mois pour enfin s’approcher de son dénouement. Alors, qui de Steve Pagliuca, Jeff Bezos (ou quelqu’un d’autre) raflera la mise ?

Source texte : Boston Globe