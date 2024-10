Cette année, Kyle Kuzma va entrer dans sa quatrième saison avec les Washington Wizards. Pourtant, il aurait pu être échangé à plusieurs reprises par la franchise de la capitale, lui qui est souvent dans les rumeurs de transfert. Ce sera probablement encore le cas cette saison mais ça ne perturbe pas l’ailier au pull rose. Car selon lui, personne n’est intransférable en NBA… à part Victor Wembanyama.

Cela fait partie de la vie d’un joueur NBA. Les rumeurs de transfert, les déménagements imprévus, les changements de rôle à l’arrivée dans une nouvelle équipe etc.

Kyle Kuzma est plutôt bien placé pour en parler. En 2021, Kuz a été transféré des Lakers aux Wizards en échange de Russell Westbrook. Depuis, il a réalisé de belles saisons à Washington, mais pas de quoi obtenir un statut d’intouchable. Bien au contraire. Lors de la dernière trade deadline, il a failli être envoyé aux Dallas Mavericks. Et il y a fort à parier que Kuzma – joueur qui peut aider une équipe compétitive – revienne prochainement dans les rumeurs sachant que les Wizards sont en pleine reconstruction.

Face à l’incertitude qui va continuer de l’entourer, Kyle Kuzma se montre… philosophe (via The Athletic).

“Souvent, lorsque des joueurs sont dans les rumeurs de transfert, cela affecte leur jeu. Mais cela n’a pas vraiment d’importance en fin de compte. Premièrement, c’est un business. Deuxièmement, tout le monde en NBA est transférable, sauf Victor Wembanyama. Et en cas d’échange, je jouerais toujours au basket, alors pourquoi est-ce que je penserais à autre chose qu’à essayer de mettre le ballon dans le panier ?”

Kyle Kuzma se dit habitué aux rumeurs et préfère ne pas les écouter. Il a bien conscience qu’il n’est pas le seul joueur NBA à se trouver dans ce type de situation, c’est même la grande majorité des basketteurs qui sont concernés.

Seuls quelques-uns possèdent vraiment leur avenir dans les mains. Victor Wembanyama – nouveau franchise player des Spurs et considéré comme le futur visage de la NBA – en fait partie. On peut citer aussi le tout-puissant LeBron James, qui possède une clause de non-transfert aux Lakers (comme Bradley Beal aux Suns). Certaines autres superstars de la NBA ont également très peu de chances de se faire transférer en dehors d’une demande de leur part, mais elles se comptent sur les doigts d’une main, max deux.

__________

Source texte : The Athletic

Kyle Kuzma says trade rumors don’t bother him because the only untouchable player in the NBA is Victor Wembanyama

“It really doesn’t matter at the end of the day. One, it’s a business. Two, everybody in the NBA is tradable, except for (Victor Wembanyama). And I’d still be… pic.twitter.com/j6DZIXtzuN

— NBACentral (@TheDunkCentral) October 8, 2024