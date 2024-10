Preview des New Orleans Pelicans – saison NBA 2024-25

Comme chaque année, un mois avant le début de la saison régulière, les équipes NBA sont analysées avec grande hexpertise. Jour après jour, une franchise est décryptée en profondeur. Aujourd’hui ? Ce sont les New Orleans Pelicans de Zion Williamson qui passent sur notre radar, alors que la hype monte dans le Bayou. Retour sur l’intersaison, présentation de l’effectif, rappel des objectifs et pronostic, c’est parti pour la présentation des Pels !

Ce qu’il s’est passé la saison dernière

49 victoires pour 33 défaites. Les Pelicans sont allés au-delà de ce que l’on attendait d’eux. Malgré la rude concurrence de la Conférence Ouest, malgré les blessures qui interviennent toujours aux mauvais moments, les Pels ont réussis à se maintenir la tête hors de l’eau à l’Ouest, mais ont vu leurs rêves de top 6 s’évaporer au dernier moment. Qu’à cela ne tienne, armés d’un Herb Jones affamé en défense, les Pels qualifient la Louisiane en Playoffs lors de leur second match de play-in.

Malheureusement, ce sera pour jouer le Thunder, premier seed de l’Ouest… Et sans Zion Williamson, tombé sur blessure lors du dernier match de saison régulière, alors qu’il réalisait sa première saison à 70 matchs. Un sweep plus tard, les Pelicans ont encore échoué à passer un tour de Playoffs, et Zanos n’a toujours pas réalisé le moindre match de post-season, cinq ans après sa Draft.

Le marché de l’été

Ils partent : Dyson Daniels, E.J. Liddell, Naji Marshall, Larry Nance Jr., Jonas Valanciunas, Cody Zeller, Matt Ryan, Dereon Seabron

Dyson Daniels, E.J. Liddell, Naji Marshall, Larry Nance Jr., Jonas Valanciunas, Cody Zeller, Matt Ryan, Dereon Seabron Ils prolongent : Matt Ryan, Jose Alvarado, les rumeurs sur Ingram

Matt Ryan, Jose Alvarado, les rumeurs sur Ingram Ils arrivent : Dejounte Murray, Daniel Theis, Jamal Cain, Trey Jemison, Javonte Green, Yves Missi, Antonio Reeves, Karlo Matkovic, Jalen Crutcher

Il y a eu un pari de fait, il va falloir qu’il soit gagnant, sinon ça pourrait faire mal. Les Hawks n’ont pas signés la moindre prolongation et se sont privés de role players d’envergure comme Dyson Daniels, Larry Nance Jr. et Jonas Valanciunas pour miser sur Dejounte Murray.

A première vue, le fit est intéressant. New Orleans s’est fait connaître pour défendre avec une dureté rare sur le dernier exercice, et Dejounte Murray est un spécialiste de l’exercice, tout en étant capable d’apporter une contribution très sérieuse au scoring. Si la greffe prend mieux qu’à Atlanta, où les instincts de scoring importants de Trae Young prenaient souvent le dessus, New Orleans peut être une équipe terrifiante le mois d’octobre venu. L’ajout de Daniel Theis pour compenser la perte de Jonas Valanciunas est plutôt bien pensée, les deux grands ayant un registre similaire. Le jeune Yves Missi drafté au premier tour pourrait avoir un rôle des plus importants dès son premier exercice en sortie de banc, la raquette de Louisiane aura besoin de lui.

Le roster 2024-25 des Pelicans

Meneurs : Dejounte Murray, Jose Alvarado

: Jose Alvarado Arrières : CJ McCollum , Jordan Hawkins, Antonio Reeves

: , Jordan Hawkins, Antonio Reeves Ailiers : Brandon Ingram, Herb Jones , Trey Murphy III, Javonte Green, Malcolm Hill (two-way)

: , Trey Murphy III, Javonte Green, Malcolm Hill (two-way) Ailiers-forts : Zion Williamson , Jeremiah Robinson-Earl, Jamal Cain (two-way)

: , Jeremiah Robinson-Earl, Jamal Cain (two-way) Pivots : Daniel Theis, Trey Jemison (two-way), Yves Missi, Karlo Matkovic

En gras les starters pressentis, selon les fameuses sources proches du dossier.

Sur les lignes arrières, on a un backcourt vraiment très intéressant et complémentaire, où les backups ne sont pas si mal. Jordan Hawkins a été très solide au tir à longue distance pour sa première saison, tandis que Jose Alvarado semble encore avoir progressé avec Porto Rico cet été. Sur les ailes c’est le bazar, tant que Brandon Ingram est là il est évidemment prio au poste 3, mais Trey Murphy III ressemble au futur meilleur joueur de cette équipe et Herb Jones est quasi irremplaçable grâce à sa défense et il a été annoncé récemment qu’il pourrait prendre parfois le poste… 5. Un autre élément de doute justement, c’est la rotation du poste cinq. Daniel Theis n’est plus tout jeune, les autres le sont presque trop. L’ailier-fort titulaire n’est pas réputé pour être particulièrement solide au niveau santé… raison de plus pour le “protéger” avec un peu de barbaque dans la raquette.

Une petite vidéo en passant ?

Zion Williamson, Brandon Ingram et CJ McCollum.

Zion Williamson était le seul joueur vraiment digne de confiance chez les Pels l’année passée si l’on ne voulait pas se réveiller avec une carotte au tableau d’affichage. Brandon Ingram et CJ McCollum n’ont pas été les plus disponibles ni les plus consistants, mais ils sont en théorie des picks acceptables si vous vous sentez d’humeur aventureuse un soir.

Cette saison, on pourra tenter le pari Dejounte Murray quelquefois, même si les kilos de briques envoyés par l’arrière certains soirs nous laissent penser que le très fougueux ex faucon pourrait très bien faire profiter quelques centaines de joueurs d’un score négatif un de ces soirs.

Infirmerie : le point sur les blessures

Le dos de Yves Missi, la cheville de Jordan Hawkins mais surtout les ischio-jambiers de Zion Williamson sont à surveiller. La saison des fans de basket de Louisiane va surtout dépendre de l’état de santé de Zion Williamson le printemps venu. Zion Williamson s’est blessé au pire des moments, tandis que Brandon Ingram n’a pas pu réaliser une saison complète, ce qui nous fait penser que les Pels ne sont pas encore allé au bout de leur potentiel.

Quels objectifs cette saison ?

C’est d’une difficulté sans nom de finir dans les quatre derniers à l’Ouest, pourtant les Pelicans se doivent de réussir à passer un tour de Playoffs. Après avoir réalisé l’une de leurs trois meilleures saisons en carrière, les Pels doivent battre le fer pendant qu’il est encore chaud, bâtir en partant de cette belle réussite et viser encore plus haut. Entre Thunder, Nuggets, Wolves, Mavericks, Suns, Lakers et Kings, l’affaire ne semble pas gagnée d’avance avec l’effectif actuel. Pourtant, on se dit que c’est possible, en passant par des ajouts malins à la mi-saison et des saisons complètes des cadres.

Parvenir aux Playoffs sans passer par le play-in, c’est le cap que doivent se fixer les Pelicans pour être réalistes avec leurs grandes ambitions. L’effectif reste solide sur chaque poste, il y a un joueur parmi les dix meilleurs du monde dans son sommeil pour peu qu’il soit en bonne santé, deux autres joueurs qui ont été All-Star sur les quatre dernières années, des role players de grande qualité et des défenseurs complètement tarés. Bref, il y a de quoi, toutes planètes alignées, faire une très grande saison.

Le pronostic du rédacteur

50 victoires – 32 défaites. Une équipe qui clique, un Brandon Ingram échangé le soir du All-Star Game contre un package plus valuable pour les Pelicans, des victoires qui s’enchaînent de plus belle derrière un Zion Williamson qui entame finalement son règne de terreur et une équipe qui arrive prête à en découdre en Playoffs, voilà ce qu’on annonce à New Orleans. Cela ferait donc une victoire de plus que l’année passée, dans la très concurrentielle Conf’ Ouest, et donc la deuxième saison de l’histoire des Pelicans où la barre des 50 victoires serait atteinte. Il y aura de quoi faire un très chouette Carnaval sur Bourbon Street après tout ça.