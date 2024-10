Les highlights de Dejounte Murray en 2023-24

On file du côté de New Orleans aujourd’hui, où Dejounte Murray va pouvoir retrouver son poste naturel cette saison. C’est parti pour quelques highlights du nouveau meneur des jeux des Pelicans, l’année dernière, lorsqu’il était encore à Atlanta !

Trae Young l’a admis lui même lors de son épisode de Podcast P : son association avec Dejounte Murray ne fonctionnait pas sur le parquet. L’ancien joueur des San Antonio Spurs n’a pas apporté autant que prévu en Géorgie et dispose désormais d’une autre opportunité de montrer ce qu’il sait faire et notamment sur le plan défensif. Il est réputé pour sa ténacité sur les extérieurs adverses, mais n’a pas su le prouver la saison dernière.

Le gros changement, c’est que chez les Pelicans, Dejounte Murray va pouvoir retrouver son poste naturel, celui de meneur de jeu. Il sera le porteur de balle numéro 1 et va pouvoir servir C.J. McCollum, Brandon Ingram et Zion Williamson à foison. La recrue apporte un profil dont ne disposait pas la franchise de la Nouvelle Orleans, quelqu’un capable d’organiser le jeu, de driver vers le panier grâce à sa taille et de cacher, un temps soit peu, son arrière en défense. Dejounte Murray va commencer la saison prochaine avec l’envie de rebondir, le couteau entre les dents et c’est la meilleure recette pour faire naître une belle compilation de highlights !