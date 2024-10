Comme tous les ans depuis 2020, les Pelicans abordent la saison avec de hautes ambitions. Comme tous les ans depuis 2020, ces ambitions dépendent de l’état de leur superstar : Zion Williamson. Porte-t-il, à lui seul, les espoirs de Playoffs de la Nouvelle-Orléans ?

La santé, toujours un facteur crucial pour Zion

Zion Williamson a 24 ans et pourtant on a toujours l’impression de ne pas l’avoir vu à 100 %. Les flashs ont été nombreux, mais n’ont jamais tenu une saison complète (70 matchs l’an passé mais blessure au pire moment, juste avant les Playoffs). En cause, deux problèmes : les blessures et le poids de la bête de Louisiane.

Le poids de Zion a souvent été critiqué en début de saison dernière. Listé à 128 kilos au commencement de l’exercice 23-24, il suffisait simplement de jeter un œil au gabarit de Williamson à ce moment-là pour voir qu’il faisait bien plus. Les Pelicans ont réussi, tant bien que mal, à convaincre Z-Will de perdre du poids. Avec une dizaine de kilos en moins, ce n’est plus le même joueur. Plus impactant, plus incisif, plus dominant, 2024 a été témoin du vrai visage de Zion Williamson. En point d’orgue de ce regain de forme, ce match à 40 points face aux Lakers au Play-In Tournament. Malheureusement, quand ce ne sont pas les problèmes de poids qui handicapent le numéro 1 de la Draft 2019, ce sont les blessures qui font leur grand retour. Zion n’a pas pu participer à ses premiers Playoffs à cause d’un bobo aux ischio-jambiers.

Quoi qu’il en soit, la conclusion est simple. Un Zion plus affûté et ce sont des Pelicans qui performent plus. On pourrait arrêter l’article ici tant cette conclusion se suffit à elle-même. Bien sûr, pour votre plus grand plaisir, on va se plonger davantage sur l’impact concret d’un Zion Williamson quand il est capable de faire plus de deux allers-retours sur un parquet sans être à bout de souffle.

Un Zion en bonne santé et des Pelicans qui rayonnent

Zion Williamson a joué 70 matchs la saison dernière, son record en carrière, avec de jolies moyennes à 22,9 points, 5,8 rebonds et 5 passes. Dans son sillage, les Pels ont engrangé 49 victoires, leur plus haut total depuis 2009.

Un Zion affûté, c’est un Zion plus mobile. Il suffit de se rappeler de ses highlights à Duke. Malgré son imposante carrure, il était capable d’exploser des arceaux ou d’attraper n’importe quelle âme innocente qui montait au cercle. Les qualités athlétiques du bonhomme étaient impressionnantes et ce fut pareil pour ses débuts en NBA. En fin de saison, on a revu ce visage de Zanos. Quand il est fit, le forward terrorise les attaques et les défenses.

Autre point qui peut être motif d’espoir. Zion est jeune. Seulement 24 ans au compteur, il est encore tôt pour le condamner à être un injury prone. On le sait, une bonne hygiène de vie diminue les risques de blessures. Z-Will semble enfin être sur la bonne voie au meilleur des moments, pour des Pelicans qui espèrent bien se faire une place dans la jungle de la conférence Ouest grâce aux larges épaules de leur superstar.

Les Pelicans avec Zion : un tout droit vers les Playoffs ?

Malheureusement, sur StatMuse, la recherche “quelles sont les statistiques de Zion Williamson quand il est fit ?” ne donne aucun résultat. Pas de problème. Comme chez TrashTalk on est des mecs sympas, on va vous dégoter ces stats nous-mêmes. La grande perte de poids de Zion a été annoncée en décembre. On lui laisse le mois de janvier pour se remettre des fêtes de fin d’année comme il faut. Le mois de février est le point de départ de Slim Zion (le terme slim est employé ici avec des pincettes, vous en conviendrez).

Donc sur la deuxième partie de la saison régulière, Zion Williamson, c’est 23,8 points (à 54% au tir), 5,9 rebonds, 5,5 passes et 1,1 contre. À titre de comparaison, il tournait à 21,9 points (à 58,8% au tir), 5,4 rebonds, 4,3 passes et 0,3 contre de moyenne par match entre octobre et janvier. Alors les chiffres, c’est bien beau, mais que faut-il en tirer ? Eh bien cela confirme ce dont on se doutait.

Un Zion Williamson en forme attaque et défend mieux. Si les pourcentages sont légèrement en baisse, la plus grande différence se note sur la partie défensive. Avec une dizaine de kilos en moins au compteur, Zanos a quasiment quadruplé sa moyenne de contre. S’il est moins lourd, il est plus mobile, il peut donc monter plus rapidement et plus haut au contre. C’est de la simple logique, ça ne s’invente pas. Mais outre les chiffres, c’est surtout son activité dans sa propre moitié de terrain qui est passée au niveau supérieur, pour le plus grand bonheur des Pelicans.

Zion, un indispensable au succès des Pelicans et encore plus cette saison

Sur le plan purement statistique, ce n’est pas la meilleure saison de sa carrière. Zion a tapé la barre des 27 points de moyenne en 2020-21, sa meilleure performance au scoring. Il a d’ailleurs été élu All-Star pour la première fois cette année-là… avant de se blesser au pied durant l’intersaison qui a suivi.

Tant que Brandon Ingram est en ville avec C.J. McCollum en plus, il semble difficile de voir Z-Will passer à nouveau la barre des 25 points de moyenne, mais là n’est pas forcément le sujet. Car le numéro 1 de la Draft 2019 peut également organiser le jeu depuis l’intérieur comme en témoignent ses moyennes de passes décisives en constante évolution (5 par match la saison dernière, record personnel). Avec l’arrivée de Dejounte Murray en Louisiane cet été, et pour la première fois depuis le départ de Lonzo Ball, NOLA se retrouve avec un meneur capable d’aider Zion à maximiser ses forces.

Cependant, tout n’est pas rose à la Nouvelle-Orléans. Un simple coup d’œil au roster témoigne d’une chose. En plus des questionnements qu’on peut avoir sur la complémentarité du groupe actuel, c’est plus faible que la saison passée sur les postes 4 et 5. Les départs de Jonas Valanciunas et de Larry Nance Jr. n’ont pas été remplacés. Si Zion se blesse, son substitut, c’est Daniel Theis et ce n’est pas une bonne nouvelle. Interrogé sur le sujet lors du Media Day, Willie Green (le coach des Pelicans) a été interrogé sur l’utilisation et le rôle de Zion cette saison.

“Coach Green a déclaré qu’il n’avait pas son pivot titulaire, il va y avoir beaucoup de matchs où ils [les Pelicans] n’auront pas un pivot traditionnel sur le terrain selon les match-ups, mais aussi parce qu’ils peuvent jouer de nombreuses façons différentes.”

Coach Green said he’s not dead set on starting a center, there will be a lot of games where they don’t have a traditional center on the floor bc of matchups and have to get used to playing that way a lot any ways. #Pelicans

— Erin Summers (@ErinESummers) September 30, 2024

Pas de rotation prédéfinie à l’intérieur, ce qui donnerait lieu à un potentiel décalage de Zanos sur le poste 5 sur certaines séquences. Bref, des rotations qui restent encore floues, mais qui reposent toujours sur le numéro 1 de la Draft 2019.

En clair, plus que jamais, l’état de forme de Zion Williamson va déterminer les chances de qualification en Playoffs des Pelicans.