Cette nuit Bilal Coulibaly et les Wizards affrontaient les Cavs dans un match a priori déséquilibré. Cette nuit Bilal Coulibaly et les Cavs ont perdu de manière logique face aux Cavs. Mais cette nuit, Bilal Coulibaly a encore passé un step dans son évolution de joueur NBA, et il s’inscrit plus que jamais dans les hauteurs de la hiérarchie des joueurs de sa franchise.

Si vous pensiez que le boss à Washington est un pépé gênant à la peau en plastique et à la moumoute orange, vous vous mettez le doigt dans l’oeil.

35 minutes cette nuit pour le très jeune (20 ans) Français Bilal Coulibaly, et avant même de parler de stats, une impression délicieuse. Celle du leadership, des responsabilités prises, d’un gamin qui n’a peur de rien mais qui ne surjoue pas. Un patron sur le terrain, par qui de nombreux ballons passent, et tant mieux car, sans manquer de respect à Jordan Poole et Kyle Kuzma, on préfère quand même le basket au cirque.

Agressif sur le drive, infatigable en transition, sûr de lui sur ses tirs extérieurs, Bilal Coulibaly a offert cette nuit un match d’attaquant complet, et voir qu’il est le joueur de Washington qui prend le plus de tirs est très rassurant. 9/16 pour Bilou, 3/16 pour Kuzma car il fallait le dire, et donc ce record en carrière au scoring avec 23 points, sans rien forcer, imaginez la marge de progression.

Une défaite évidemment, il devrait y en avoir une soixantaine d’autres cette saison, mais tellement de promesses que ça part sur une saison à se bouffer 50 matchs des Wizards en live, ça vous prouve à quel point Bilal nous ambiance depuis le début de saison. Bilal et son compère Alexandre Sarr, bien en vue également cette nuit avec 12 points, 6 rebonds et 2 contres en 25 minutes.

Les Français de Washington vont bien merci pour eux, et on va donc continuer à surveiller ça de très près. Bilal Coulibaly en patron des Wizards, avec un stagiaire à peine plus jeune que lui à ses côtés. Nos régions ont vraiment du talent, vous finirez par comprendre.