Elles se faisaient attendre, et les deux premiers matchs des Hornets avaient laissé transparaitre pas mal d’incompréhension et de frustration chez les fans français. C’est désormais officiel, et on souffle : Tidjane Salaün a joué ses premières minutes en NBA !

On vous calme tout de suite : il y a du boulot.

On vous décalme tout de suite : ça va venir.

Cette nuit Tidjane Salaün a joué ses premières minutes en NBA, face au Heat, et si ce fut décousu et pas vraiment productif, on retiendra surtout que ce match… a existé, et qu’il officialise le statut de joueur NBA du jeune prospect français.

Rentré assez vite dans le match, l’ancien crack de Cholet a eu le malheur de prendre, lui et les quatre autres, un 12-2 rapide, synonyme de changements rapides pour son coach Charles Lee. Rebelote quelques minutes plus tard, Tidjane rentre mais ne reste sur le parquet que deux toutes petites minutes, difficile de se mettre dans le rythme de cette manière…

Le Heat fait la course en tête mais Charlotte va revenir fort sur la fin de match, moment parfait pour se rendre compte qu’on est en train de vous parler du match alors que nous, tout ce qui nous importe c’est de vous parler de cette gentille frimousse de Tidjane. 5 minutes de plus en deuxième mi-temps et de notre humble avis… beaucoup de pression. Une surpression qui l’aura desservi pour cette première, avec en point positif cette envie débordante mais en point négatif un delta de niveau qui s’en ressent. Ça va venir, on est sur neuf minutes expérimentales d’un mec qui a très envie de montrer ce qu’il vaut, mais l’important était de démarrer l’aventure et le plus dur sera maintenant d’écrire une vraie histoire.

9 minutes, 1 shoot de loin, 1 rebond, 1 interception, beaucoup d’efforts mais beaucoup de pression. On a mis un pied dans le grand monde, prochaine étape : botter des culs.