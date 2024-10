Tidjane Salaün : 0 minute de jeu en 2 matchs, que se passe-t-il ?

On est un poil bougon au sortir de ce Hawks – Hornets qui laissait présager un bel affrontement français. Si Zaccharie Risacher, le numéro 1 de la Draft, a joué et plutôt bien joué, Tidjane Salaün n’a lui pas foulé le parquet, pour la deuxième fois consécutive en autant de matchs. Ses débuts en NBA se font décidément attendre…

À l’heure de faire nos programmes de travail pour la nuit, il faut bien sûr analyser un poil les affiches. Pour cette soirée, en l’occurence, c’est bien le Hawks – Hornets qui attire notre attention. Zaccharie Risacher contre Tidjane Salaün, le meilleur de la formation tricolore sur un même parquet NBA. En plus, Tidjane n’a pas joué lors du premier match des Hawks en raison d’un petit pépin au doigt. Cette nuit, le staff l’a listé comme disponible, de quoi nous donner bon espoir.

Concernant Tidjane Salaün :

Toujours pas de minutes jouées sur le parquet. Donc ça gronde, logique.

Mais rappelons juste pour contexte, il était incertain ces derniers jours suite à une blessure au doigt. Le staff médical a dit feu vert ce soir, on devrait le voir jouer.…

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 26, 2024

Des espoirs rapidement refroidis hélas, puisque le seul français des Hornets à fouler le parquet en première mi-temps se nomme Moussa Diabaté. Sur le banc, Tidjane encourage, est toujours le premier à se lever pour encourager ou relever un coéquipier. Et on sait bien ce que ça veut dire : le bonhomme a les jambes qui grattent, il faut qu’il joue.

Charles Lee joue avec 10 joueurs, tous à minimum 10 minutes. Pour le reste, c’est peanuts et profitez du siège VIP. Soyons rationnels : l’absence de temps de jeu au bout de deux matchs pour Salaün surprend (logiquement) mais n’est pas un drame. Tout juste remis de blessure, dans une rotation établie, avec peut-être (sans doute) encore des preuves à faire avant d’avoir un temps de jeu pérenne. Mais comme évoqué ci-dessus, oui, ça surprend. Un 6e choix de Draft qui ne joue pas alors qu’il est listé disponible (sans blessure signalée), c’est étrange.

Le retour de Josh Green sur le poste 3 (il était blessé) peut expliquer que Charles Lee ait priorisé sa remise en jambes plutôt qu’un temps de jeu pour Tidjane. On regrette néanmoins de ne pas le voir du tout, car sa pré-saison a été plus qu’intéressante et il a montré qu’il avait largement les bases requises pour non seulement exister, mais créer et être efficace.

0 minute jouée en 2 matchs pour Tidjane Salaün.

Frustration évidemment, et interrogation chez beaucoup de fans. Tidjane avait régalé en pré-saison et obtenu une place dans la rotation des Hornets.

Virage à 180 degrés de son coaching staff ? Petite blessure à la main, mais… pic.twitter.com/zdOWDOcMsG

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 26, 2024

Le prochain rendez-vous des Hornets sera scruté tout particulièrement par notre équipe à cet égard. Ce sera dès la nuit prochaine, face au Heat à domicile. Un contexte plus favorable ? On l’espère, car spoiler : on a pas trop envie de prendre un avion direction Charlotte pour se bastonner avec Charles Lee.