Faisant sa première apparition en match officiel – aux côtés de son père LeBron – lors de l’Opening Night face aux Wolves, Bronny James devrait bientôt passer par la case G League si l’on en croit les dernières infos en provenance de Los Angeles.

On savait qu’il y avait de grandes chances pour que Bronny James passe du temps dans la ligue de développement plutôt qu’avec les grands chez les Lakers. Cela est sur le point de se confirmer.

D’après les insiders Shams Charania et Dave McMenamin d’ESPN, le fiston de LeBron devrait en effet alterner entre la G League et les Lakers dans les prochaines semaines. Néanmoins, cela se fera seulement après le premier road-trip des Lakers prévu entre le 28 octobre et le 6 novembre. Et pour cause, l’équipe californienne jouera en déplacement à Cleveland en milieu de semaine prochaine, dans ce qui correspondra à un grand retour à la maison pour le clan James.

Pour rappel, Bronny James est né à Akron en octobre 2004 quand LeBron était sur le point d’entamer sa deuxième saison NBA avec les Cleveland Cavaliers.

ESPN story with @mcten: Lakers rookie guard Bronny James is expected to start G League-NBA shuttle after upcoming five-game road trip, including a momentous return to Cleveland: https://t.co/594fD7h3Jk

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 25, 2024

Passer par la case G League ne peut qu’aider Bronny James dans son développement. En tout cas c’est l’objectif. Beaucoup trop juste pour la NBA à l’heure de ces lignes, Bronny ne peut pas prétendre à de vraies minutes au plus haut niveau, mais pourra profiter de son passage chez les South Bay Lakers pour recevoir des opportunités et progresser sur le plan individuel.

La saison de G League doit démarrer au cours du mois de novembre, avec un premier match prévu le 9 pour les South Bay Lakers.

Source texte : ESPN

ESPN indique que Bronny James devrait rejoindre la G-League dans quelques jours.

L’évènement historique passé avec le papa sur le terrain, place à la réalité basket : y’a du boulot !

Tant mieux pour lui, qui va pouvoir bosser un peu loin des projecteurs.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 25, 2024

