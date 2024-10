Quoi de mieux pour commencer le week-end que de se poser devant 10 matchs de basket ? Absolument rien. Donc, c’est parti pour un tour d’horizon du programme NBA de ce soir.

Le programme NBA de la nuit :

Toronto Raptors – Philadelphia 76ers à 1h

Orlando Magic – Brooklyn Nets à 1h

New York Knicks – Indiana Pacers à 1h30

Cleveland Cavaliers – Detroit Pistons à 1h30

Atlanta Hawks – Charlotte Hornets à 1h30

Milwaukee Bucks – Chicago Bulls à 2h

Houston Rockets – Memphis Grizzlies à 2h

Utah Jazz – Golden State Warriors à 3h30

Portland Trail Blazers – New Orleans Pelicans à 4h

Los Angeles Lakers – Phoenix Suns à 4h

Knicks – Pacers : aux bons souvenirs des Playoffs

Parmi les grosses affiches du programme NBA de la nuit, il y a ce match entre Knicks et Pacers, en direct du Madison Square Garden. Six mois après avoir croisé le fer en Playoffs, les deux équipes remettent le couvert sauf que le contexte a quelque peu changé avec l’arrivée d’un gros chat dans la Big Apple.

Same hustle. Year 10. pic.twitter.com/MoIeIkDxMw

— Karl-Anthony Towns (@KarlTowns) October 22, 2024

Karl-Anthony Towns n’a pas sorti les griffes lors de son premier match avec les Knicks, face à Boston. Il aura l’occasion de se refaire dès ce soir face à des Pacers qui n’ont pas rayonné contre les Pistons malgré la victoire.

Rendez-vous donc à 1h30 pour voir si la franchise de la Grosse Pomme va remporter son premier match de la saison.

Zaccharie Risacher et Trae Young contre Brandon Miller et LaMelo Ball

S’il y a une affiche sur laquelle vous devez cliquer, c’est celle-ci. Tout d’abord, parce qu’il y a un Français, mais surtout parce que les Hawks et les Hornets sont deux équipes bien kiffantes à voir jouer en ce début de saison.

Ce match, c’est avant tout un duel entre LaMelo Ball et Trae Young. Les deux joueurs ambitionnent de s’imposer comme LE meilleur meneur de la conférence Est – même si on sait que la concurrence est rude – et ce genre de rencontre, c’est typiquement l’occasion d’affirmer sa suprématie.

Bien sûr, il faut parler de Zaccharie Risacher. Zacch’ a fait ses grands débuts mercredi dernier avec 7 points et un léger manque d’adresse (2/8 au tir). Le Français essaiera de régler la mire pour abattre le nid de frelons qui se dresse devant lui.

Le 1er tir rentré par Zaccharie Risacher dans sa carrière NBA ! 🥰🇫🇷

Contre attaque, spot up, trois points ficelle !! pic.twitter.com/I32Z7dgn0R

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 24, 2024

En parlant de Frelons, il y en a un qui attend toujours de montrer qu’il sait piquer, c’est Tidjane Salaün. Après une pré-saison convaincante, le numéro 6 de la Draft n’a pas joué la moindre seconde face aux Rockets. Espérons que Charles Lee se décide enfin à lancer notre Frenchy dans le grand bain.

Si on pouvait avoir ne serait-ce que quelques secondes d’un duel Zaccharie Risacher contre Tidjane Salaün, la nuit sera parfaite.

Kevin Durant et LeBron James à l’affiche du main event

Est-ce qu’une nuit parfaite peut l’être sans un duel entre deux des meilleurs joueurs de l’Histoire ? Certainement pas. En clôture de cette longue et belle nuit, place au 3636ème duel entre LeBron James et Kevin Durant.

Kevin Durant a gâché les débuts des Clippers à l’Intuit Dome, le Slim Reaper pourrait bien vouloir faire de même avec la première à domicile des Lakers. Face à lui, une équipe de Los Angeles qui a sorti les crocs face aux Loups du Minnesota derrière un Anthony Davis complètement injouable.

À noter que Bradley Beal et Grayson Allen sont incertains pour disputer la rencontre.