L’affiche francophone de la soirée en NBA est incontestablement celle qui oppose les Atlanta Hawks de Zaccharie Risacher aux Charlotte Hornets de Tidjane Salaün. La rencontre commencera à 1h30 et sera à regarder obligatoirement avec un béret vissé sur le bonnet.

Que Charles Lee ne gâche pas la fête ! Alors que Tidjane Salaün avait été extrêmement en vue lors de la pré-saison et que son temps de jeu n’était pas passé sous les 22 minutes, le nouvel ailier des Charlotte Hornets n’a pas pris part à la première rencontre des siens face aux Houston Rockets. L’histoire serait belle si les premières minutes en NBA de l’ancien de Cholet venaient à se faire en bugne à bugne avec Zaccharie Risacher. À noter que le petit frère de Janelle est “questionable” pour la rencontre du soir.

Le numéro 1 de la dernière Draft a connu une première assez mitigée dans la Grande Ligue avec sept points en 19 minutes face aux Nets et voudra montrer davantage les crocs ce soir.

Les deux hommes s’étaient affrontés plusieurs fois en France l’année dernière et avaient souvent livrés de belles performances. Quoi de mieux qu’une compétition saine pour se pousser vers le haut ?

Au delà de ce duel, les Atlanta Hawks et les Charlotte Hornets sont deux des franchises les plus agréables à suivre depuis la reprise de la pré-saison avec notamment des meneurs de jeu en plein forme. Trae Young et LaMelo Ball sont, pour différentes raisons, restés un peu plus sous les radars que d’habitude la saison dernière et auront à coeur de rappeler qu’ils font partie des tous meilleurs de la Conférence Est à leur poste.

La rencontre s’annonce offensive, rythmée et serrée. En espérant qu’elle soit teintée de bleu, de blanc et de rouge. Rendez-vous à 1h30 à la State Farm Arena !