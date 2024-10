C’est fait, Zaccharie Risacher est officiellement un joueur NBA. Premier match cette nuit, à domicile face aux Hawks, et première victoire d’Atlanta malgré une production statistique assez discrète pour le jeune Français. Vite, la suite !

Zaccharie Risacher peut donc inscrire “joueur NBA” sur son CV. Et si on exagère, on peut même dire qu’il y est invaincu.

Une première en douceur, débutée – comme prévu – sur le banc. Trae Young, Dyson Daniels, De’Andre Hunter, Jalen Johnson et Clint Capela sont sur le terrain à l’entre-deux pour les Hawks et, pour le moment, le Z fera partie d’une second unit de luxe avec, notamment, Bogdan Bogdanovic, Onyeka Okongwu ou encore Vit Krejci.

Rentré pour le dernier tiers du premier quart-temps, ça commence comme un problème de matchs au CM2, le n°1 de la Draft ne traîne pas à se mettre en évidence. Attaque en transition, Trae Young pour son nouveau bestie, bang bang, bienvenu dans le grand monde :

Après dix bonnes minutes – avouons-le – à célébrer cette entame avec un Pitch et un septième café depuis 21h, retour à la dure réalité. Lay-up raté en contre-attaque, probablement car Zacch est trop rapide, puis un air-ball et un petit 1/2 aux lancers. Les parents, Stéphane et Sandrine, sont là en tribunes et on ressent sur leurs visages la tension de cette grande première. Pas sûr que le concert de Gucci Mane à la mi-temps ne les aient délestés de ce stress, d’autant plus qu’en deuxième mi-temps le n°1 de la Draft est toujours aussi beau gosse mais ne rentre pas avant un long moment, ne rentre pas… grand chose non plus.

Un petit pied sur la ligne par-ci, un runner main gauche raté par-là, celui que les Américains appellent “Oui Chat Chez” n’est pas rentré dans sa deuxième mi-temps et assiste en direct du banc à dix minutes sous tension. Dans un premier temps Bogdan Bogdanovic qui se fout bien du record en carrière d’Onyeka Okongwu (excellent par ailleurs) et qui lui met une rouste monumentale suite à une erreur de placement, puis, dans un deuxième temps, les Nets qui durcissent le jeu de manière bien trop rude. Une agression en bonne et due forme de Nic Claxton sur Dyson Daniels (Claxton exclu), une autre faute bien vénère de Cam Thomas sur De’Andre Hunter, les Nets sont des voyous, les termes sont dits.

Zaccharie ponctuera sa perf du soir par un superbe dunk ligne de fond après un caviar de Trae Young, de quoi donner une ligne de stats finale à 7 points à 2/8 au tir dont 1/4 du parking, 2/4 aux lancers et 1 rebond en 19 minutes. Les Hawks s’imposent 120-116 sans fanfaronner, grâce à 30 points et 12 passes de Trae Young, 28 points à 11/12 d’Okongwu et un duo Jalen Johnson – Dyson Daniels tranchant. Côté Nets Cam Thomas en pose 36 mais en vain, une phrase que l’on risque d’écrire à de nombreuses reprises cette saison.

Une première discrète mais victorieuse pour Zaccharie Risacher, qui sera de nouveau sur le pont vendredi soir face aux Hornets de Tidjane Salaün, qui n’a pas joué cette nuit dans la victoire de Charlotte à Houston. Le livre est ouvert, il n’y a plus qu’à l’écrire.