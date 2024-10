Lonzo Ball a rejoué un match officiel (et a fait de belles choses)

1013 jours plus tard, Lonzo Ball était de retour sur les parquets de NBA pour un match officiel. S’il n’a pas pu empêcher la défaite des Chicago Bulls (pléonasme), le meneur de jeu a montré des flashs intéressants !

Au milieu du premier quart-temps de ce match entre les New Orleans Pelicans et les Chicago Bulls, le temps s’est arrêté. Lonzo Ball s’est levé du banc de touche et est rentré sur les parquets NBA pour la première fois depuis janvier 2022.

Et le moins que l’on puisse dire c’est que sa première minute sera pleine d’émotions … et de rebondissements. Premier ballon, première perte de balle avant de se faire déposer aisément par C.J. McCollum. Mais lors de l’action suivante, l’ancienne star de UCLA s’arrête à 3-points et déclenche : ficelle et belle ovation !

Lonzo Ball qui rentre son premier tir officiel en quasiment 3 ans 🥹🙏❤️ pic.twitter.com/XqRdAzQlk1

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 24, 2024

Bien sûr tout n’est pas fluide, les dents grincent dès lors qu’il se retrouve sur le sol, mais sa belle vision de jeu ne s’est pas envolée. Le frère de LaMelo donne quelques caviars dans le match dont un superbe alley-oop pour Zach LaVine ; les souvenirs de 2021 remontent !

ALLEY OOP LONZO BALL POUR ZACH LAVINE, ON EST EN 2021 !! 🥹❤️ pic.twitter.com/Xmz71oxPzn

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 24, 2024

Lonzo Ball inscrira un autre panier avec un joli finger-roll, mais le meilleur moment de son match, c’est sa sortie, sur deux jambes, en bonne santé.

Pour son retour le meneur de jeu a compilé 5 points, 2 rebonds et 4 passes décisives à 2/4 au tir en 14 minutes. Des statistiques qui ne demandent qu’à remonter. Le talent du bonhomme est encore bien présent !