Guerschon Yabusele signe un très beau retour en NBA !

Cinq ans après, Guerschon Yabusele est de retour en NBA. Pour le premier match de sa deuxième carrière, l’international français s’est illustré, malgré la défaite des siens avec 10 points et une belle activité. L’envie d’en voir plus est déjà bien présente !

Pour son premier match en NBA depuis 2019, un grand défi se dressait devant Guerschon Yabusele. Affronter les Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo sans Joel Embiid ni Paul George à ses côtés. Malgré ces absences, c’est sur le banc que Dancing Bear a commencé la rencontre, Nick Nurse lui préférant KJ Martin.

Pourtant, dès son entrée, le Français prouve qu’il est capable d’avoir bien plus d’impact que son jeune coéquipier. Premier tir, première floche à 3-points. Allons enfant de la patrie, le jour de gloire est arrivé.

Le 1er panier de Guerschon Yabusele, de retour en NBA !! 🇫🇷

Tout n’est pas simple néanmoins, Yabu se fait contrer par Giannis Antetokounmpo dès le premier quart-temps avant de concéder un and-one à la star des Bucks. Mais comme disait Chabert dans Les Choristes : “action, réaction”. L’ailier-fort tricolore efface son vis-à-vis dans la foulée pour inscrire son deuxième panier sur un drive assuré.

Guerschon Yabusele se bat au rebond, distribue quelques offrandes et son activité se fait sans cesse remarquer. Sa première mi-temps se termine en fanfare sur un tir peu académique avec la planche à six dixièmes de la sirène. 7 points, 4 rebonds, 2 passes décisives et 1 interception à la pause.

Guerschon Yabusele envoie de la ficelle à trois points, des planches au buzzer, des passes bien senties, des and-one sur Bobby Portis …

Dans le troisième quart-temps, c’est son physique que le Dancing Bear impose aux défenseurs adverses et surtout à un Bobby Portis, impuissant par deux fois sur ses drives. And-One puis deux lancers (ratés), et les copains ne sont pas oubliés avec une belle passe décisive pour Ricky Council IV.

La dernière période est plus timide, mais une magnifique interception à deux mains sur Giannis Antetokounmpo, semblable à un vol de goûter, lui permet de garder la dragée haute.

Les stats de l’ourson à la fin du match : 10 points, 4 rebonds, 3 passes décisives et 3 interceptions à 4/8 au tir !