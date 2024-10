Il n’y a pas eu de surprise. Sans Paul George et Joel Embiid, les Philadelphia Sixers n’ont pas pu mettre en difficulté les Milwaukee Bucks dans ce premier match de la saison des deux équipes. Doc Rivers et ses hommes se sont imposés 124 à 109.

Giannis Antetokounmpo n’avait pas de temps à perdre. Après cinq minutes de temps de jeu, le Grec avait déjà compilé 6 points, 5 rebonds et 1 passe décisive. La soirée s’annonçait déjà compliquée pour la raquette KJ Martin – Andre Drummond.

Si le pivot des Philadelphia Sixers s’est illustré par une énorme planche sur un shoot à 3-points seul dans le corner, il a surtout été une bonne représentation de son équipe : des incompréhensions, des placements pas toujours assurés, mais une belle énergie.

Simplement, face à un énorme Bobby Portis en première mi-temps (13 points à 6-9), l’envie n’a pas suffit. À la pause l’écart était déjà creusé : 58 à 47

Surtout qu’entre le deuxième et le troisième quart-temps, Damian Lillard a réglé sa montre. Le meneur de jeu multiplie les bombinettes à longue distance et semble diriger la rencontre avec facilité. La légende des Trail Blazers termine le match avec 30 points, 9 rebonds et 6 passes décisives !

Infernal au tir de loin, et a aidé à faire le gros push pour écarter Philly.

De l’autre côté du parquet Brook Lopez distribue les baffes avec six contres et gêne sans cesse les drives des Sixers. Ce qui explique en grande partie le % au tir de Tyrese Maxey (n’allez surtout pas le voir).

L’écart ne se réduit pas dans la dernière période et, malgré les beaux efforts de Guerschon Yabusele, les Bucks filent tranquillement vers la victoire. Une belle entame de saison des Daims, malgré l’absence de Khris Middleton !