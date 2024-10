Petite info non-négligeable, Kenneth Lofton Jr. quitte la NBA et rejoint le championnat chinois. Physique atypique pour la NBA, un physique qui l’était finalement… un peu trop, pour le moment.

L’histoire aura été courte, et elle n’a même pas été intense.

Grizzlies, Sixers, Jazz, trois franchises en NBA mais aucune qui n’aura su tirer profit des mains en or de Kenny. Héros de l’équipe américaine qui avait battu la France en finale de la Coupe du Monde U19 en 2021, avec Chet Holmgren et Jaden Ivey et face à Victor Wembanyama notamment, Kenneth Lofton Jr. n’aura finalement pas tenu sur la longueur dans la Grande Ligue.

Son physique particulier (2m pour 125 kilos) faisait sa force jadis mais l’aura desservi en NBA, même s’il avait réussi à tirer son épingle du jeu à l’échelon inférieur avec notamment un trophée de ROY en G League en 2022-23. Mais le gap avec le niveau NBA était trop grand, notamment en défense où le manque de mobilité du garçon lui jouait des tours, malgré ses incroyables footworks et touchers en attaque. Pas suffisant toutefois.

Direction la Chine pour la légende Kenneth Lofton Jr.

22 ans, quelques essais en NBA, mais trop compliqué de tenir dans cette Ligue à son poste vu les besoins modernes.

Future légende des Shanghai Sharks et, indéniablement, un mec né 20 ans trop tard. pic.twitter.com/h2s6U7tNOh

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 23, 2024



Les Sharks de Shanghai accueillent donc un énième rebut de la NBA, qui devrait possiblement s’adapter très vite à ce niveau moindre et, pourquoi pas, devenir une vraie mascotte en Chine, à grands coups de fiches à 40 points et 20 rebonds. On rappelle d’ailleurs qu’il y a mille ans, en 2017, Guerschon Yabusele avait rejoint la Chine après une première XP discrète en NBA, avant de connaitre différents chemins de traverse qui l’ont mené où il est aujourd’hui, deux fois médaillé olympique et role player de luxe chez les Sixers après une carrière d’EuroLeague bien remplie. Des motifs d’espoir donc !