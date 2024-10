Kawhi Leonard sera absent “pour plusieurs semaines” selon Shams Charania

Les Clippers sont sensés être à la fête et à l’hommage cette nuit, avec une magnifique ouverture de saison à domicile, dans leur nouvel écrin, l’Intuit Dome. Hélas, Shams Charania vient de jeter un peu de peine et de crainte dans le coeur des fans, en annonçant que Kawhi Leonard allait manquer plusieurs semaines de saison régulière. Le cercle semble sans fin.

Au chapitre des événements perpétuels, dans l’histoire de l’humanité, on serait presque tenté, à la lueur des informations rapportées ce soir par Shams Charania, d’inclure l’inflammation du genou droit de Kawhi Leonard. L’insider d’ESPN a en effet expliqué que la star des Clippers souffrait toujours et que son absence serait de l’ordre de plusieurs semaines. Si sa non participation au match d’ouverture de la saison est déjà un fait connu et assimilé, on aurait pu imaginer un conditionnement physique plus long qu’attendu et un retour rapide. Ce ne sera pas le cas.

“I’m told Kawhi Leonard will be missing weeks.”@ShamsCharania with the latest on Kawhi Leonard being out indefinitely to start the Clippers’ season. pic.twitter.com/XpKYC5st0c

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) October 23, 2024



Problème : ça commence doucement à faire beaucoup pour les Clippers, qui se reposeront donc sur James Harden pour mener l’équipe. Absent en fin de saison dernière, absent des Jeux Olympiques de Paris 2024, désormais absent de la reprise NBA. Vraie question : quand Kawhi reviendra, ce sera pour combien de temps ? On souhaite qu’il n’y ait plus de gros souci, mais cela semble hautement improbable. Il le faudrait pourtant pour les Clippers, qui pourraient bien commencer à se poser sérieusement des questions quant à la suite de leur projet sportif si les choses n’évoluaient pas.

Source : ESPN, Shams Charania