La NBA va enquêter sur l’indisponibilité de Joel Embiid

Alors que la saison NBA commence ce mercredi pour les Sixers, l’équipe de Philadelphie ne pourra pas compter sur Joel Embiid, déjà annoncé forfait pour les matchs de son équipe cette semaine. De quoi pousser la NBA à ouvrir une enquête.

Si vous estimez que l’absence de Joel Embiid pour la reprise NBA est chelou, sachez que vous n’êtes pas tout seul.

D’après l’insider Shams Charania d’ESPN, la Grande Ligue a en effet décidé d’enquêter sur l’indisponibilité de Joel Embiid, qui ratera au moins les trois premiers matchs de son équipe alors qu’il avait toute l’intersaison pour se préparer. Le MVP a également manqué l’intégralité de la pré-saison.

Et allez, ça commence. La NBA est un peu sur les nerfs de voir ce qui circule concernant la gestion des matchs de Joël Embiid par les Sixers.

Même Nick Nurse ne savait pas quoi dire aux reporters hier quand on lui a demandé pourquoi Embiid jouait pas ce soir (vs Bucks). https://t.co/oqDw5y79Sv

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 23, 2024

En tout début de semaine, on a appris que Joel Embiid (genou) montait en puissance dans sa préparation mais qu’il n’était pas encore en condition physique suffisante pour jouer un match NBA. Une nouvelle qu’on n’attendait pas vraiment sachant que : 1) Embiid a joué les JO de Paris 2024 et 2) il avait des semaines pour se préparer pour la reprise de la saison.

Le flou qui entoure l’état de santé d’Embiid, associé aux diverses déclarations concernant le fait qu’il ne “jouera probablement plus de back-to-backs”, a mis la puce à l’oreille de la NBA, qui veut voir de plus près ce qui se trame à Philly après l’annonce du forfait de Joel pour la reprise.

Beaucoup trop de blabla externe côté Sixers, entre Embiid qui a dit qu’il ne pense pas jouer de back to back pour le reste de sa carrière et Morey qui a dit que les Sixers allaient préserver Paul George et Embiid au maximum.

Vu que la NBA implante des règles pour que ses stars…

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 23, 2024

Pour rappel, la Ligue a mis en place la saison dernière de nouvelles règles pour limiter le load management (mise au repos) et pousser à la participation des joueurs, notamment les stars NBA. À travers cette enquête sur les Sixers, Adam Silver espère obtenir une clarification, et pourrait sanctionner la franchise (probablement via une amende) en cas de non-respect du règlement concernant les blessures.

Source texte : Shams Charania

Je rappelle que chaque année, et plusieurs fois pendant la saison avant les matchs, les franchises NBA doivent communiquer un rapport de blessures avec les joueurs présents / absents et les raisons précises.

De quoi ressortir ce chef d’œuvre de trolling du Heat, qui avait pris… pic.twitter.com/RjRQ1QVCpi

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 23, 2024