Reprise NBA : cinq Français se mettent dans le bain cette nuit !

Après une Opening Night marquée notamment par les débuts de LeBron et Bronny James, et le record de 3-points inscrits par les Celtics, la NBA continue de reprendre ses droits. Cette nuit, vingt équipes font leur entrée dans la compétition, l’occasion de retrouver une bonne partie de nos Français. L’occasion, aussi, pour certains de disputer leurs premières minutes en NBA.

Les matchs de nos Frenchies :

Philadelphia 76ers (Guerschon Yabusele) – Milwaukee Bucks à 1h30

– Milwaukee Bucks à 1h30 Atlanta Hawks (Zaccharie Risacher) – Brooklyn Nets à 1h30

– Brooklyn Nets à 1h30 Houston Rockets – Charlotte Hornets (Tidjane Salaün) à 2h

à 2h Portland Trail Blazers (Rayan Rupert) – Golden State Warriors à 4h

– Golden State Warriors à 4h Los Angeles Clippers (Nicolas Batum) – Phoenix Suns à 4h

Guerschon Yabusele, le moment parfait pour se montrer

C’est amputés de Paul George et Joel Embiid que les Sixers s’apprêtent à recevoir les Bucks de Giannis Antetokounmpo. Pas le plus simple des défis vous en conviendrez, mais une belle occasion pour Guerschon Yabusele de se montrer. De retour en NBA après cinq ans d’absence, le Français semble être au sommet de son art et devrait avoir de belles responsabilités. Solide en pré-saison, Yabu serait bien inspiré de surfer sur sa forme du moment, pour prouver au monde entier que la NBA est un costume taillé pour lui.

Tidjane Salaün et Zaccharie Risacher, bien débuter

Chacun auteur d’une très belle pré-saison, Tidjane Salaün et Zaccharie Risacher vont devoir confirmer que les espoirs placés en eux après la prépa ne sont pas qu’un écran de fumée. Bonne nouvelle, quelques éléments de réponse pourraient commencer à apparaître ce soir. En effet, cette nuit devrait marquer les grands débuts de Tidjane et Zacch en NBA. Ce sera contre les Rockets pour le premier, tandis que le second fera face aux Nets. Deux matchs dans lesquels nos Frenchies vont sûrement jouer de bonnes minutes. Désormais, à eux de tout faire pour bien débuter.

En two-way contract avec les Hornets, Moussa Diabaté pourrait aussi fouler le parquet cette nuit à Houston.

Nicolas Batum, presque comme à la maison

De retour chez les Clippers après une petite saison passée du côté de Philly, Nicolas Batum va retrouver une équipe et un public qu’il connaît bien. Finalement, Batman est presque de retour à la maison. Presque, car les Clippers ont eux-mêmes déménagé. Fini la colocation avec les Lakers au Staples Center (Crypto. quoi ?), désormais les Voiliers ont leur propre salle. Celle que l’on connaît sous le nom d’Intuit Dome va être inaugurée en match officiel ce soir contre les Suns. Un challenge difficile, mais que Nico, James Harden et les Clippers vont se faire un plaisir à tenter de relever. Avec l’aide du Batum Battalion !

Rayan Rupert, garder le cap

L’an dernier, Rayan Rupert a réussi à se montrer un peu dans le marasme de Rip City. Depuis, les choses ont bien changé et Portland s’est redressé pour viser… allez stop, les meilleures blagues sont les plus courtes, donc on s’arrête là. Sauf surprise, les Blazers devraient encore se situer dans les bas-fonds de l’Ouest cette saison, puisque l’équipe est toujours en pleine reconstruction. L’occasion peut-être pour Rayan Rupert de se remettre dans le bain avec quelques minutes contre les Warriors ce soir, d’autant plus que Matisse Thybulle et Shaedon Sharpe sont blessés. À lui d’en tirer profit.