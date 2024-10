Après les deux matchs de l’Opening Night la nuit dernière, place aux choses sérieuses : 20 équipes débutent leur saison ce soir, avec l’envie de voir les choses en grand pour la plupart d’entre elles.

Le programme NBA de la nuit :

Detroit Pistons – Indiana Pacers à 1h

Toronto Raptors – Cleveland Cavaliers à 1h30

Philadelphia 76ers – Milwaukee Bucks à 1h30*

Miami Heat – Orlando Magic à 1h30

Atlanta Hawks – Brooklyn Nets à 1h30

New Orleans Pelicans – Chicago Bulls à 2h

Houston Rockets – Charlotte Hornets à 2h

Utah Jazz – Memphis Grizzlies à 3h

Portland Trail Blazers – Golden State Warriors à 4h

Los Angeles Clippers – Phoenix Suns à 4h

* Paul George et Joel Embiid seront absents, vous pouvez switcher (mais pas trop vite quand même).

Les premières de Zaccharie Risacher et Tidjane Salaün

On commence par les Français, et cette nuit symbolise les grands débuts de Zaccharie Risacher et Tidjane Salaün en NBA. Zacch’ et les Hawks reçoivent les Nets à 1h30. À moins d’une grosse surprise, cela ne devrait pas être l’adversité la plus coriace de la saison, mais on n’est jamais à l’abri d’un incroyable coup de chaud de Cam Thomas.

Pour le Frenchy des Hornets, c’est un déplacement à Houston qui est prévu. De quoi voir s’il peut se faire une place sur un parquet composé de noms comme Jalen Green, LaMelo Ball ou encore Alperen Sengun.

Tidjane Salaün a fait une belle pré-saison, à lui de confirmer avec de bons débuts dans la cour des grands.

Tidjane Salaun est à 7/12 à trois points sur ses 2 matchs de presaison : pic.twitter.com/LWjecbEBFT

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 9, 2024

Ja Morant, LaMelo Ball, Lonzo Ball : le grand retour des meneurs

En parlant de LaMelo Ball, la transition est toute trouvée parce que le meneur des Hornets fait son grand retour après avoir joué seulement 22 matchs la saison dernière.

Et un Ball peut en cacher un autre.

À 2h, cap sur la Nouvelle-Orléans pour le retour officiel de Lonzo Ball. Vous connaissez la story. Après deux ans et demi sans match de saison régulière, Zo is back. En pré-saison, il a pu monter en température. Maintenant, on espère simplement que son corps va tenir le plus longtemps possible.

Welcome back, Lonzo Ball 🥹

pic.twitter.com/Ms0AqeCcnP

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 17, 2024

Ja Morant est aussi de retour. Les guns sont restés à la maison, l’épaule a été remise à neuf et voici Ja prêt à faire trembler tous les arceaux de NBA. Rendez-vous à 3h pour voir Memphis défier le Jazz.

L’inauguration de l’Intuit Dome

Pour boucler cette belle soirée, si vous avez encore les yeux bien ouverts, deux options s’offrent à vous à partir de 4h du matin. D’un côté, les Blazers de Scoot Henderson reçoivent les Warriors de Stephen Curry. De l’autre, les Clippers de James Harden accueillent les Suns de Kevin Durant dans leur salle flambant neuve de l’Intuit Dome.

Direction donc Los Angeles pour voir les premiers pas de Mike Budenholzer à la tête des Suns, mais aussi l’atmosphère qu’il peut y avoir dans la nouvelle salle des Clipps. Le fameux mur (The Wall dans le texte) doit nous offrir une ambiance de folie. À voir si c’est réellement le cas dans les faits. Par ailleurs, un hommage est également prévu à la légende Jerry West, décédé en juin dernier.