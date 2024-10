S’il l’on devait citer deux personnalités qui agitent chaque jour les médias américains, nul doute que les noms de Barack Obama et de Victor Wembanyama feraient partie de la liste. Le premier s’affiche en clair soutien de Kamala Harris en pleine période de campagne présidentielle, tandis que le second est amené à dominer la NBA pour au moins les dix prochaines années.

Où est le rapport nous direz-vous ? Patience, on y arrive.

Invité du podcast “The Young Man and the Three“ diffusé sur YouTube, l’ancien président des États-Unis a été questionné sur Victor Wembanyama. L’occasion pour lui d’exprimer son admiration pour notre géant français. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Obama ne tarit pas d’éloges sur Wemby.

Pour lui, il est difficile de ne pas regarder Victor à partir du moment où il met les pieds sur le terrain. Est-ce parce que le garçon fait 2m24 et est, par conséquent, difficile à manquer ? Probablement. Mais c’est aussi et avant tout parce que malgré ses 224 centimètres, Wembanyama est capable de faire des choses que son corps n’est pas censé lui permettre de faire. On parle ici d’un pivot, grand même pour le poste, avec des skills d’un arrière.

Quand Barack Obama parle de Victor Wembanyama :

« C’est dur de pas le regarder quand il est sur le terrain » pic.twitter.com/ltKK81ICKz

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 23, 2024

Pour ceux qui ne le sauraient pas, Barack Obama est un fin connaisseur de la balle orange. Il en parle souvent, de nombreuses vidéos de lui en train de jouer sont disponibles, et le 44e Président des États-Unis a même joué à un niveau correct durant son parcours scolaire. Son avis n’est donc pas seulement celui d’un fan, mais de quelqu’un qui sait de quoi il parle en matière de balle orange.

“Que ce soit Kevin Durant, Magic Johnson ou Larry Bird, ces gars faisaient des trucs au basket qu’on n’avait jamais vus chez des joueurs de grande taille. Franchement, il [Wembanyama] vous fait passer pour des nabots” – Barack Obama à Tyrese Haliburton, via The Young Man and the Three

Pour Barack, l’arrivée de Wemby en NBA est comparable à celles de Kevin Durant, Magic Johnson ou encore Larry Bird. Et difficile de lui donner tort. On parle ici de trois joueurs culminant à minimum 2m06, mais pourtant capables de jouer comme des guards grâce à leur niveau technique. Des phénomènes, comme la NBA n’en voit que très rarement.

Victor Wembanyama est donc le dernier de cette lignée, mais tout aussi unique que Magic, Larry et KD en leur temps.

___________

Source texte : The Young Man and the Three