Décédé en juin dernier, Jerry West a eu un rôle de conseiller pendant sept saisons aux Clippers. Le Logo fut notamment derrière les arrivées de Kawhi Leonard et de Paul George à l’été 2019.

Les hommages à Jerry West se multiplient en NBA. Après les Lakers et les Warriors, c’est au tour des Clippers d’avoir une attention particulière pour le Logo, comme le rapporte Ohm Youngmisuk d’ESPN.

Pour le premier match officiel à l’Intuit Dome ce soir, le parquet de la salle sera doté des initiales « JW », une chaise lui sera également consacrée là où il avait l’habitude de s’asseoir, c’est-à-dire derrière le panier et proche du banc des Clipps.

The LA Clippers officially announce plans to honor late consultant Jerry West tomorrow at Intuit Dome pic.twitter.com/y0veTcl9Si

Ce n’est pas la première fois que les Clippers dédient une chaise vide au triple Hall of Famer. Durant la Draft 2024, les Voiliers avaient laissé un fauteuil vacant dans leur “War Room” justement en hommage à Jerry West. Ils ont sélectionné ce soir-là Jordan Miller, qui a fait une Summer League et une pré-saison plutôt convaincante. Faut-il y voir ici un dernier coup du Logo depuis l’au-delà ? L’avenir nous le dira.

Ces hommages devraient durer tout au long de la saison.

En plus de ça, une vidéo commémorative sera diffusée à l’occasion du premier match de la saison, ce mercredi soir à 4h, contre les Suns. Bref, le proprio des Clippers Steve Ballmer met les petits plats dans les grands pour rendre hommage à son ami décédé en juin dernier.

“Jerry West était un enseignant de longue date qui nous a inspiré avec son intellect, son enthousiasme et son amour pour le jeu. Il s’est donné corps et âme pour la NBA. Il nous manque et nous pensons à lui tous les jours.” – Steve Ballmer

Rendez-vous cette nuit pour le premier match NBA à l’Intuit Dome, un premier événement qui pourrait donc être fort en émotions.

Source texte : ESPN