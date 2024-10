Alors que les Minnesota Timberwolves viennent de débuter leur saison 2024-25 par une défaite à Los Angeles, l’incertitude autour de la vente continue de planer au-dessus de la franchise de Minneapolis. Mais si l’on en croit les dernières infos, le dossier pourrait se régler début novembre.

On ne va pas revenir sur toutes les étapes ayant entraîné le conflit entre l’ancien et les “nouveaux” proprios des Wolves (vous pouvez les retrouver juste ici), mais pour résumer en quelques phrases : Glen Taylor ne veut plus vendre sa franchise au duo Marc Lore – Alex Rodriguez, citant comme raison des paiements non respectés dans le processus de vente, tandis que Lore et Rodriguez accusent Taylor de s’être retiré de la vente car “il a des remords” suite à la très belle saison des Timberwolves l’an passé.

Tout cela amène donc à un gros conflit entre les deux parties, qu’un médiateur n’a pas réussi à régler. Résultat : Glen Taylor et le duo Lore – Rodriguez devraient être départagés le 4 novembre prochain via un arbitrage, qui statuera sur ce litige pour indiquer qui est véritablement le propriétaire de la franchise.

"Within a month we should know who's gonna be the owner of the Minnesota Timberwolves..

I'm hearing that Alex Rodriguez & Marc Lore have $940M sitting in a JP Morgan account to be wired to Glen Taylor to finish this purchase of the team..

They're trying to buy this team… pic.twitter.com/J1lGCObPoS

— Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) October 22, 2024

L’insider Shams Charania précise que Marc Lore et Alex Rodriguez ont 940 millions de dollars sur leur compte en banque pour finaliser le rachat des Wolves à 100% (ils possèdent déjà 40% de la franchise). Cela devrait leur permettre d’acquérir la franchise si l’arbitrage penche en faveur du duo, et à condition que la vente soit ensuite validée par le Board of Governors de la NBA.

