Les Boston Celtics ont reçu leur bague de champion cette nuit. Un magnifique bijou de 15 carats rendant hommage à la saison historique des C’s, mais aussi à la très longue histoire de la franchise avec le plus de titres NBA.

On commence par la tête de la bague et c’est certainement ici où les détails sont les plus subtils. La mention World Champions est présente et ça va certainement plaire à ce très cher Noah Lyles.

Le mot World est composé de 30 points de diamant en hommage aux 30 saisons passées par les C’s dans la mythique salle du TD Garden. Pour le terme Champions, ce sont 80 points de diamant pour correspondre aux 80 victoires remportées par Boston la saison dernière (saison régulière et Playoffs confondus). Cet exemple résume toute l’attention mise dans les détails de cette bague. La liste pourrait être longue tant les exemples sont nombreux, comme la lunette extérieure qui se compose de 18 diamants pour rendre hommage aux 18 titres remportés par la franchise.

Cette tête peut d’ailleurs se retirer pour laisser apparaître la bannière de champions 2024 et le numéro de tous les joueurs membres de ce run victorieux, mais aussi un bout du TD Garden avec le score du dernier match contre Dallas. Sous la tête d’ailleurs, les scores des quatre tours de Playoffs remportés sont inscrits.

Sur les côtés extérieurs de la bague, pas de petits détails – si ce n’est la reproduction du parquet des C’s – mais des éléments bien plus gros comme le nom de chaque joueur afin de rendre chacun de ces bijoux absolument uniques. Les dates des 18 titres de champions sont également mentionnées autour de l’anneau, et sur un côté on peut retrouver le bilan final des Celtics (80 victoires pour 21 défaites).

Dernier point qui ne concerne pas la bague en elle-même, mais la franchise des Celtics. On sait qu’il existe un lien très fort entre les fans et leur équipe de basket, Jayson Tatum l’a même évoqué plusieurs fois.

La Boston Celtics Shamrock Foundation offre l’opportunité à tous les fans qui vivent dans le Massachusetts de s’inscrire à une tombola pour tenter de remporter une copie de cette bague. Un souvenir inestimable que tout fan se doit d’avoir chez lui.

Source texte : NBA.com