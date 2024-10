Jayson Tatum a remporté son premier titre NBA avec les Boston Celtics, en juin dernier. Un accomplissement qui le fait basculer parmi les noms qui ont marqué l’Histoire de la franchise verte aux côtés de légendes comme Paul Pierce ou Kevin Garnett.

Depuis sa Draft en 2017, Jayson Tatum veut s’imposer parmi les meilleurs joueurs de l’histoire des Celtics et pour ça, il fallait remporter au moins un titre. JT l’a bien compris en voyant toute la clameur que reçoivent les légendes du titre de 2008 lorsqu’elles sont de passage au TD Garden.

Avec un titre en poche, le natif de St Louis sait que son passage à Boston ne sera pas oublié.

“J’ai bien conscience d’avoir inscrit mon empreinte dans l’histoire des Celtics. Il y a plusieurs enfants de dix ans qui ont l’impression que je fais partie de leur enfance. Dans une ville de sport comme Boston, cça veut dire beaucoup.” – Jayson Tatum

Pourtant que cette bague fut dur à aller chercher. À l’approche des Finales NBA 2024, Jayson Tatum avait cinq finales de conférences au compteur et une finale NBA perdue face aux Warriors, en 2022. Pourtant, l’ailier n’a jamais cédé à la panique comme il l’explique pour Andscape.

“J’ai douté dans les moments difficiles, mais de l’autre côté j’ai toujours su que nous irions au bout un jour ou l’autre. Cela a pris tout son sens quand nous avons gagné.” – Jayson Tatum

Ce mardi soir, les Celtics vont voir la 18ème bannière de champions monter au plafond du TD Garden, en même temps que la remise des bagues. Cette cérémonie marque le coup d’envoi de la saison 2024-25, une saison où Jayson Tatum peut encore plus s’inscire dans l’héritage de Boston en réalisant un back-to-back, ce qui n’est plus arrivé en NBA depuis 2018 et le doublé des Warriors.

“Nous avons une fenêtre de tir incroyable et ce, pour aussi longtemps que ce groupe perdurera. Nous n’en avons pas eu le crédit, mais la saison dernière, nous avons fait l’une des plus grandes saisons de l’Histoire. Nous devons être meilleurs, soir après soir, match après match, peu importe si on affronte les Lakers à Noël ou la pire équipe de NBA sur le League Pass.”

JT compte bien repartir à la guerre avec ses soldats et sa nouvelle mécanique de tir pour s’imposer comme une véritable légende de Boston. Il peut partir à la poursuite de légendes comme Robert Parish ou Larry Bird qui ont remporté trois titres avec les C’s et ainsi prouver qu’il est bel et bien capable de répéter la performance de la saison dernière.

Même son de cloche que les déclarations de Joe Mazzulla, il y a quelques semaines. Le coach de la maison verte avait déclaré que les Celtics ne comptaient pas être les chassés, mais ceux qui chassent à l’image du règne animal où les animaux forts ne se contentent pas de se défendre.

Outre l’aspect sportif, Jayson Tatum est un bostonien comblé et heureux d’être ici.

“J’ai été drafté en 2017. Mon fils est né ici. J’adore la relation construite avec tous les coachs, le staff, ceux qui travaillent pour la sécurité, les chefs, les fans et bien sûr les personnes qui lavent nos maillots.

JT est un véritable amoureux de la maison verte et il espère lui apporter un nouveau titre dès cette saison.

Source texte : Andscape.com