En NBA, un duo père/fils peut parfois en cacher un autre. Si LeBron et Bronny James vont devenir la première doublette papa & fiston à évoluer ensemble dans le Grande Ligue, cela pourrait bien se faire sous les yeux de Ken Griffey Sr. et Ken Griffey Jr., soit le premier duo père/fils de l’histoire… de la MLB ! Les Griffeys devraient en effet être à Los Angeles cette nuit pour le match Lakers – Wolves.

Faut-il faire jouer Bronny James en NBA dès cette nuit, à l’occasion de l’Opening Night face aux Timberwolves ? Voilà une question qui a dû donner bien des maux de tête au coach J.J. Redick. S’il est évident que le fils du King semble encore un peu juste pour évoluer dans la Grande Ligue, le nouveau coach des Lakers aurait tranché : Bronny devrait bien être en tenue ce soir. Et peut-être même tôt dans le match si l’on en croit Shams Charania. L’occasion de voir une nouvelle page de l’histoire s’écrire juste sous nos yeux.

En parlant d’histoire, connaissez-vous celle de Ken Griffey Sr. et Ken Griffey Jr. ? Non ? Alors lisez ces quelques lignes.

Nous sommes en 1987, en MLB, la ligue américaine de base-ball. Un certain Ken Griffey Jr. est sélectionné à la première place de la Draft, et s’apprête donc à rejoindre la ligue dans laquelle son père évolue depuis vingt ans. Les deux font leur petit bout de chemin dans leur équipe respective, jusqu’en 1990, année durant laquelle papa est coupé par les Cincinnati Reds. À 40 ans, le paternel annonce prendre une retraite bien méritée. Seulement voilà, les Mariners, l’équipe dans laquelle évolue son fiston, lui font une offre. Griffey Sr. l’accepte, le premier duo père/fils de l’histoire de la MLB est né.

Une chouette anecdote, qui n’est pas sans nous rappeler – à quelques détails près – celle que sont en train de vivre LeBron et Bronny James. Ce soir, Ken Griffey Sr. et Ken Griffey Jr. devraient donc être présents à la Crypto.com Arena pour les grands débuts du duo LeBronny. L’an dernier, les Griffeys avaient promis d’être là pour le premier match de Bronny en NBA. Promesse a priori tenue, et joli clin d’œil à deux histoires étroitement liées.

