Victor Wembanyama : “On cherche à pousser mon corps jusqu’à ses limites, sans les dépasser”

La saison NBA est sur le point de reprendre et Victor Wembanyama va être au centre de l’attention. Parmi toutes les questions qui entourent le Français, il y a bien sûr celles de ses minutes. Et bonne nouvelle, on pourrait le voir plus longtemps sur les parquets cette année.

L’année rookie de Victor Wembanyama était exceptionnelle à voir. Des records battus dans tous les sens, des highlights à ne plus savoir quoi en faire, mais certaines frustrations étaient présentes notamment au niveau de son temps de jeu.

Un peu moins de 30 minutes au compteur, une situation qui se comprend vu l’envergure de l’Alien, mais a pu frustrer tant on aurait aimé voir Wemby plus longtemps.

Le temps de présence du Rookie de l’Année en titre pourrait être plus important cette saison, comme le rapporte Maxime Aubin sur X.

Victor Wembanyama sur la façon dont les Spurs gèrent son temps de jeu :

« On cherche à pousser mon corps jusqu’à ses limites, mais sans vouloir les dépasser et risquer la blessure. Mon temps de jeu va s’étendre au fil des mois, des années, mais je ne vais sûrement pas jouer 40… pic.twitter.com/0SokR3Wd3h

— Maxime Aubin (@MaximeAubin1) October 21, 2024

Comme l’année dernière, la gestion des minutes du sophomore sera un doux jeu de funambule entre performance et préservation des blessures. Le staff des Spurs avait trouvé la formule gagnante pour la saison rookie de Wemby avec seulement 11 matchs manqués, une véritable performance réalisée par un super travail tout au long de la saison.

Espérons que cette formule soit toujours gagnante cette année et que le Français continue d’éviter les blessures afin de réaliser la meilleure saison possible à la fois sur le plan individuel, mais aussi sur le plan collectif.

Source texte : X / Maxime Aubin