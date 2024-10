Tirs de loin au buzzer : et si ça comptait dans les stats… uniquement s’ils sont réussis ?

Après avoir été au coeur de nombreux et houleux débats, parfois à l’initiative des joueurs eux-mêmes, les tirs du milieu de terrain en fin de période durant les matchs ont été pris à bras le corps par la NBA. La ligue va tester cette saison – en G League – le fait de ne pas comptabiliser ces tirs dans les statistiques personnelles des joueurs s’ils sont manqués. On fait le point.

Ceux qui regardent régulièrement la NBA ont droit à la scène quasiment toutes les nuits. Le buzzer d’un quart-temps approche, et le joueur en possession de la balle envoie un tir de très loin pour tenter d’ajouter 3-points au score de son équipe. En y regardant de plus près, on aperçoit une petite nuance, très fine mais très importante : beaucoup de joueurs attendent que le buzzer retentissent pour envoyer la balle.

Pourquoi ce choix, nous demanderez-vous, puisque le tir ne peut plus compter ? Parce qu’un tir pris de ce type de distance (souvent depuis la zone arrière) est très peu marqué, mais bien comptabilisé dans les statistiques personnelles. Et ça, les joueurs ne le veulent – pour beaucoup – pas.

De quoi énerver certains membres expérimentés de la ligue, dont Chris Paul, qui a poussé un coup de gueule en 2022 à propos cette pratique, qui, selon lui, est une forme d’irrespect pour effort collectif au profit de la statistique individuelle. La NBA s’est donc saisie du problème, et compte désormais tester, en G League cette saison, une nouvelle règle. Elle fonctionne comme suit :

La règle est valable lors des 3 dernières secondes des trois premiers quart-temps.

Le tir doit être pris à minimum 36 ft. du panier (ce qui correspond grossièrement au bord du rond central, du côté du terrain où le tir est dirigé, voir l’image ci-dessous).

Le début de l’action de jeu doit s’effectuer en zone arrière.

Si l’ensemble des critères sont réunis, alors le tir n’est pas comptabilisé dans les statistiques personnelles du joueur s’il est raté. S’il est réussi, il compte. S’il est contré, le joueur effectuant le contre est crédité du contre. Il en va de même en cas de rebond consécutif au tir.

The NBA G League continues to serve as the NBA’s research and development laboratory. For the 2024-25 season, experimental playing rules include the expansion of the Coach’s Challenge and recording certain End-of-Period “Heaves” as team missed field goal attempts.

MORE:… pic.twitter.com/92YA9LdFuy

— NBA Communications (@NBAPR) October 21, 2024

L’idée est double pour la ligue, qui pourrait potentiellement intégrer cette règle au championnat NBA à l’avenir : premièrement, ne plus susciter chez les joueurs la crainte d’un tir très difficile raté. Deuxièmement, ce genre de tir – très spectaculaire – est toujours une base d’images qui fonctionnent sur les réseaux sociaux. De quoi donc augmenter un peu l’engagement autour de la NBA et de ses matchs. Reste à savoir comment les joueurs en G League réagiront à cette nouvelle innovation, et si la direction de la ligue considère les tests suffisamment concluants pour l’appliquer de manière globale dans l’ensemble des compétitions.

Source : NBA PR.