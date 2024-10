En voilà une autre, de prolongation. Mais un peu plus spéciale, celle-là. Après Alperen Sengun, Aaron Gordon ou encore Jalen Johnson, c’est désormais autour de Nike de prolonger son contrat. Pas avec une équipe particulière, mais bien avec la NBA. La Grande Ligue et la marque à la virgule vont rester associées pour 12 années supplémentaires.

Voilà désormais huit ans que Nike est l’équipementier officiel de la NBA. L’occasion de voir passer un tas de maillots et de goodies, parfois réussis et parfois un plus douteux. Toujours est-il que l’histoire entre le Swoosh et la Grande Ligue devrait continuer encore un peu, puisque les deux géants viennent de s’entendre pour une prolongation portant jusqu’en 2037, soit pour douze années supplémentaires. Pas mal de temps donc, pour écrire la suite d’une histoire qui a commencé lors de la saison 2017-2018.

Pour info concernant les maillots et tout type de produit officiel : la NBA et Nike prolongent leur partenariat jusqu’en 2037.

La NBA, WNBA et G-League auront droit à la virgule pour 12 années de plus, après un premier test à succès ces dernières années.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 22, 2024

À l’époque, Nike avait succédé à la marque allemande adidas, pour un contrat estimé aux alentours du milliard de dollars. Depuis, impossible ou presque d’imaginer un maillot NBA, WNBA ou même G League sans la mention de la virgule. Et visiblement, ce n’est pas prêt de changer.