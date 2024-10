Ce lundi 21 octobre marquait la deadline pour les prolongations de contrat. Et c’est sur le buzzer, à minuit pile ou presque, que Jalen Johnson et les Hawks ont trouvé un accord sur un nouveau deal.

Cela semblait mal engagé, mais le jeune ailier et la franchise d’Atlanta ont finalement trouvé un accord pour prolonger l’aventure sur le long terme.

D’après l’insider Chris Haynes, Johnson a effectivement signé un nouveau contrat de cinq ans pour 150 millions de dollars. C’est un deal 100% garanti et Jalen touchera ainsi 30 millions de dollars par saison jusqu’en 2030. L’ailier de 22 ans est sur le point d’entrer dans la dernière année de son contrat rookie, pour un salaire de… 4,5 millions annuels. Sacrée augmentation !

🚨 Prolongation de 150 millions de dollars sur 5 ans pour Jalen Johnson à Atlanta !

Une sacrée augmentation qui s’explique par la progression exceptionnelle du 20e choix de la Draft 2021. Jalen Johnson a tourné à 16 points, 8,7 rebonds, 3,6 passes et 1,2 interception à 51,1% au tir (25,5% à 3-points) la saison dernière, explosant ainsi les chiffres de sa campagne sophomore (5 points et 4 rebonds de moyenne).

Véritable phénomène athlétique, en progrès constant en attaque et doté d’un vrai potentiel défensif, Jalen Johnson est aujourd’hui considéré comme un joueur essentiel du projet Hawks. Quand il est sur le terrain et quand il ne l’est, ce n’est clairement pas la même histoire. Et ce contrat – même s’il est assez loin d’un contrat max – montre l’importance que Johnson a pris à Atlanta.

Jalen Johnson va désormais devoir confirmer son ascension pour aider les Hawks à redevenir vraiment compétitifs à l’Est.

