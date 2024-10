Jaden Hardy prolonge pour 18 millions sur 3 ans chez les Mavericks

Petite signature très maline signée Dallas, qui prolonge Jaden Hardy pour 18 millions de dollars sur 3 ans. Tarif plus que raisonnable, et qui sera vite très avantageux si le joueur passe un cap en termes de jeu.

Jaden Hardy, c’est ce genre de profil de joueur dont on n’entend que peu parler, qui trace sa route et progresse tranquillement. Puis, d’un coup d’un seul, un palier est franchi dans son basket et il captive immédiatement pas mal d’attention. Ce petit scénario qui tient en deux phrases est sans doute celui dont rêvent les Mavericks, qui viennent de lui offrir un contrat de 18 millions de dollars pour 3 saisons. La saison passée, le joueur choisi en 37e position de la Draft 2022 a envoyé 7,7 points en 73 matchs joués. Parfait pour donner un poil de repos en saison régulière à Luka Doncic ou Kyrie Irving

Un profil avec une belle petite marge devant lui, qui peut prendre du galon et de l’expérience, gonfler un peu ses chiffres… pour rendre ceux de son contrats très rentables à Dallas. Dans le cas contraire, le joueur sécurise quand même un petit paquet de billets et peut désormais dormir l’esprit tranquille : il est à l’abri.

Source : Shams Charania