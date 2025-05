Ce lundi soir, le Thunder et les Nuggets débutent leur face-à-face pour le second tour des Playoffs. Une série qui verra le duel entre les deux favoris pour le MVP 2025, Nikola Jokic et Shai Gilgeous-Alexander. Sur le papier, OKC est le favori mais qu’en disent les membres de la rédac ?

Giovanni

C’est personnellement le duel que j’attendais, mais ça ne veut pas dire qu’il y aura forcément… de duel. Évidemment les Nuggets ne sont pas nés de la dernière pluie, bien qu’Aaron Gordon n’a apparemment et selon moi pas inventé l’eau chaude, mais sur cette série l’écart entre les deux franchises me semblent assez criant. Au niveau de la profondeur de l’effectif principalement, avec une franchise des Nuggets qui joue à 6 quand Russell Westbrook est dans un bon mood, et à 4 quand il ne l’est pas. Banc inexistant, absolument rien contre Peyton Watson, Hunter Tyson ou Julian Strawther mais je ne sais même pas la tête qu’ils ont. Le Thunder a un meilleur cinq, un meilleur banc, un meilleur coach et plus de fraicheur. Les Nuggets ont pour eux l’expérience d’un titre – pour certains – et ils ont en Nikola Jokic un véritable génie, qui peut à lui seul faire gagner deux matchs à Denver, même si à première vue je serai plutôt parti sur un 42-0 Thunder. On en donne donc deux aux Nuggets, mais sans aucun frisson côté OKC. Thunder 4 – Nuggets 2

Nico M

Les Nuggets sortent d’une grosse bataille contre les Clippers tandis qu’Oklahoma City est au repos depuis genre huit semaines. Cela peut jouer en faveur de Denver en tout début de série, mais je vois le Thunder monter en puissance très sérieusement pour dévorer les Nuggets. La défense élite d’Oklahoma City va fortement limiter Jamal Murray, Mark Daigneault va envoyer son lineup “double big” (Chet Holmgren et Isaiah Hartenstein) sur un Nikola Jokic qui a montré des signes de fatigue contre Los Angeles, et la différence de profondeur entre les deux effectifs empêchera Denver de résister très longtemps. Shai Gilgeous-Alexander et ses copains vont faire le boulot, OKC en 5. Thunder 4, Nuggets 1.

Nico V

Alors, on va faire court : les Nuggets n’ont pas vraiment de chance, mais sur un énorme match de Nikola Jokic, ils en prendront un. Le Thunder est meilleur en tout point. Thunder 4, Nuggets 1.

Robin

Tout le monde va parler du duel entre les deux meilleurs joueurs de la série : Alex Caruso et Russell Westbrook. Alors que le saviez-vous, il y a un match dans la match très intéressant entre un grand européen, et un petit canadien qui pourrait bien faire basculer la série, même s’ils n’évoluent pas sur les mêmes postes. Je parle bien sûr d’Isaiah Hartenstein contre Jamal Murray. Et attention à ne pas sous-estimer la match-up entre le mythique DeAndre Jordan et la nouvelle valeur sûre Cason Wallace. Sur tous les plans, je trouve que Oklahoma City a l’avantage (et en plus ils ont le MVP). Thunder 4 – Nuggets 1

Timéo

Une série qui risque d’être plus sanglante sur les réseaux que sur les parquets, tant les commus des deux candidats MVP vont se tirer dans les pattes au moindre fait et geste de l’un ou de l’autre. Mais si l’on reste sur l’aspect sportif, malheureusement je vois le Thunder bien au-dessus. Chapeau aux Nuggets pour avoir remporté ce premier tour avec un nouveau coach, mais OKC est bien trop en place et bien trop serein pour que Denver représente une réelle menace à mon humble avis. J’aimerais me tromper, et que Shai et Jokic nous offrent une bataille acharnée jusqu’au bout mais pour l’instant, Thunder 4 – Nuggets 2.

Alexandre

Bizarrement j’étais plus confiant à l’idée de voir une longue série avec les Clippers face au Thunder. Denver a de l’expérience et un cinq majeur de qualité mais il y a tellement d’avantages pour OKC. La fraicheur physique suite au premier tour où les uns se sont baladés quand les autres ont poussé jusqu’en sept match. L’avantage du terrain aussi mais surtout la profondeur d’effectif. Le banc du Thunder a été une force toute la saison, quand Denver devait souvent pousser le temps de jeu de ses cadres pour combler les manques de la second unit. Meilleur défense du pays, le Thunder a aussi les armes pour faire face aux principales menaces des Nuggets, que ce soit sur le backcourt ou à l’intérieur. Nikola Jokic à lui seul est une garantie suffisante pour garder un peu de suspense dans cette série mais elle ne devrait pas durer bien longtemps selon moi. Thunder 4 – Nuggets 1

Clement

Nikola Jokic face à Shai Gilgeous-Alexander. Duel de MVPs en puissance, mais à ce petit jeu, le Canadien est le mieux entouré. La force de frappe du Thunder ne devrait pas faire de détail face à des Nuggets qui semblent trop justes pour faire le poids malgré l’appétence du pivot Serbe pour le Toblerone. Le Joker MVP, SGA MVP des Finales ? Thunder 4 – Nuggets 2.