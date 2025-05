NBA Playoffs 2025 : Thunder – Nuggets, la preview ! Apéro TrashTalk

On continue notre tournée des previews du second tour des Playoffs, avec un très attendu Thunder – Nuggets. L’occasion de voir un duel de Titans entre Nikola Jokic et Shai Gilgeous-Alexander mais pas que ! On se pose dans le canapé et on analyse cette série à venir. C’est parti pour l’apéro TrashTalk.

Nous voici en demi-finale dans ces Playoffs 2025, et l’heure est évidemment aux previews ! Quatre previews en trois jours, en enchaînant tout de suite par la matchup qui opposera Oklahoma City à Denver, avec notamment les retrouvailles entre Russell Westbrook et sa franchise de cœur. Les Nuggets vont-ils réussir à upset l’armada de Shai Gilgeous-Alexander ? Est-ce que OKC va faire le taf malgré son manque d’expérience ? Quid de la profondeur à Denver ? Et qui ira en finale de conférence ? On fait le point complet sur la série, dans la preview vidéo !