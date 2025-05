La demi-finale entre les Celtics et les Knicks débutent ce lundi à 1h. Pour ce Game 1, Boston pourra de nouveau compter sur un effectif au complet puisque Jrue Holiday est sorti de l’infirmerie. De quoi aider le champion en titre à frapper fort d’entrée ?

Si New York voulait savoir à quoi ressemble un challenge XXL, les hommes de Tom Thibodeau vont être gâtés avec la série contre Boston. Le champion en titre n’a pas forcé son talent pour se débarrasser du Magic au premier tour, tout l’inverse des Knicks face aux Pistons.

Non seulement les Celtics ont eu plus de temps pour se reposer mais ils en ont aussi profité pour soigner les quelques bobos qui touchaient l’effectif. Sur la touche lors des trois derniers matchs face à Orlando à cause d’une douleur à l’ischio, Jrue Holiday a reçu le feu vert des médecins et il devrait faire son retour face aux Knicks ce lundi.

Pas vraiment une bonne nouvelle pour Jalen Brunson, qui risque de devoir se coltiner mister vacances mais aussi Derrick White et Jaylen Brown au marquage pendant toute la rencontre. Jrue Holiday de retour, c’est Al Horford qui devrait retrouver le banc de touche, offrant toujours plus d’options à Joe Mazzulla. Un avantage supplémentaire en faveur des verts car Tom Thibodeau ne peut lui pas compter sur un gros apport de son banc.

Cette saison, Boston présente un bilan parfait face à New York (4-0). Les deux derniers déplacements des Knicks au TD Garden se sont conclues sur des raclées en faveur des locaux. On va voir rapidement si les hommes de Big Apple sont capables de jouer les yeux dans les yeux avec leurs rivaux du Massachussetts ou si le rouleau compresseur celte va dérouler une fois de plus. Début de la rencontre à 1h du matin cette nuit.