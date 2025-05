Depuis son AVC en novembre dernier, on avait eu des nouvelles – certaines rassurantes et d’autres moins – concernant l’état de santé de Gregg Popovich. Ce lundi, il est apparu pour la première fois en public lors d’une conférence de presse officialisant son changement de rôle.

“Je ne suis plus coach, je suis El Jefe (le patron, ndlr.)”

Même affaibli par ses soucis de santé, Gregg Popovich n’a pas perdu son sens de l’humour. L’ancien entraîneur des Spurs – désormais président des opérations basket – l’a prouvé sur le podium aujourd’hui, entouré des légendes de San Antonio Tim Duncan et Manu Ginobili. Au dos de son t-shirt, on pouvait lire aussi “Señor Popovich, President of Basketball Ops”.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

Après avoir fait rire l’audience, Gregg Popovich a repris un ton plus sérieux quand il a serré la main de son successeur Mitch Johnson. Une poignée de main en guise de passage de flambeau. L’occasion pour Coach Pop – pardon, El Jefe – d’accorder pleinement sa confiance au jeune entraîneur de 38 ans.

“Il fera du bon boulot.”

Les images sont tellement émouvantes… https://t.co/QkSGQmAKcu

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 5, 2025

Durant la conférence de presse, qui a servi à introduire Johnson comme le coach officiel des Spurs post-Pop, Gregg Popovich a aussi donné des nouvelles encourageantes sur sa santé, même si le voir diminué de la sorte nous fait forcément un peu mal.

Alors que Victor Wembanyama était présent, en compagnie évidemment des principaux dirigeants de la franchise et de plusieurs légendes des Spurs (Duncan et Manu donc, mais aussi David Robinson), Popovich a tenu à remercier ceux qui le soutiennent dans sa rééducation depuis son AVC, mais plus globalement aussi tous les membres d’une franchise qu’il a guidée pendant trois décennies. Du propriétaire des Spurs Peter J. Holt jusqu’au concierge et la femme de ménage.

C’était évidemment un moment rempli d’émotion, un moment qui officialise la fin d’une ère à San Antonio et même en NBA.

Here at #Spurs facility for Mitch Johnson’s introductory press conference.

Johnson enters, flanked by Spurs legends Tim Duncan, Manu Ginobili, David Robinson, current stars Victor Wembanyama, Steph Castle….

And Gregg Popovich. pic.twitter.com/J202gBgBBD

— Nate Ryan (@nateryansports) May 5, 2025