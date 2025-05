Quand Jayson Tatum et Jalen Brunson s’affrontaient… au lycée

Ce soir démarre la demi-finale de conférence entre les Celtics et les Knicks. Un duel qui opposera notamment les deux stars Jayson Tatum et Jalen Brunson, qui possèdent un petit historique en commun.

Retour en 2015.

À l’époque, Tatum évoluait à Chaminade, lycée basé dans la ville de Creve Coeur (c’est un vrai nom on vous assure), près de St. Louis au Missouri. Quant à Brunson, il était également dans ses années high school du côté de l’Illinois, plus précisément au lycée Stevenson de Lincolnshire.

Les deux ont fini par se croiser un jour de janvier 2015 à Wheeling, en Virginie Occidentale, pour le Cancer Research Classic. L’occasion de montrer qu’ils avaient déjà tout pour devenir des futurs stars NBA.

48 points pour Jalen Brunson, 39 points, 14 rebonds et la victoire pour Jayson Tatum. On ne dit pas que ça va ressembler au scénario de ce soir, mais ce n’est pas impossible non plus.

Ce lundi, on va assister au Game 1 des demi-finales de Conférence Est entre Boston et New York, dans l’antre des Celtics. Les deux bonhommes ont évidemment fait beaucoup de chemin depuis cette rencontre de 2015, jusqu’à s’imposer comme les meilleurs joueurs de deux équipes NBA mythiques. Désormais, ils vont s’affronter pour la première fois sur la grande scène des Playoffs.

Que le temps passe vite…

