Jazz : le coach Will Hardy prolongé jusqu’en 2031

Nous sommes en plein dans les Playoffs et du coup, on ne parle pas beaucoup du Utah Jazz. Mais une nouvelle provenant tout droit de Salt Lake City anime (un peu) l’actu NBA en ce lundi après-midi : le coach Will Hardy vient d’être prolongé.

C’est l’insider Shams Charania d’ESPN qui a balancé l’info : le Jazz a signé un nouveau contrat avec Hardy allant jusqu’à la saison 2030-31.

Will Hardy signed a new six-year contract extension with the Jazz, sources tell ESPN. Hardy has been tasked through the development years of the Jazz, and now locked in well beyond. https://t.co/753rbsHLot

— Shams Charania (@ShamsCharania) May 5, 2025

On est sur une prolongation de six saisons (!), ce qui montre la confiance que portent Danny Ainge et le front office du Jazz envers le jeune coach de 37 ans. Will Hardy est l’homme qui mènera la reconstruction de la franchise d’Utah, qui pourrait bien obtenir le premier choix de la Draft NBA 2025.

“Je suis reconnaissant et honoré. Le fait de pouvoir m’engager dans la prochaine phase de notre reconstruction, c’est difficile à expliquer. Des moments comme celui-ci sont assez surréalistes. Je suis très excité.” – Will Hardy

Hardy est arrivé au Jazz en 2022, quand la franchise a décidé de mettre fin au projet Donovan Mitchell – Rudy Gobert. Depuis, Utah a activé le mode tanking en perdant de plus en plus de matchs chaque saison, jusqu’à tomber à 17 victoires pour 65 défaites cette année.

Possédant une ribambelle de jeunes joueurs à développer, Will Hardy fait de son mieux avec l’effectif qu’il a, le tout dans un projet reconstruction qui peine pour l’instant à avoir une vraie direction.

Source texte : Shams Charania