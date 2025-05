Kenny Atkinson (Cavs) élu NBA Coach Of the Year 2024-25 !

Les récompenses de fin de saison continuent d’être distribuées et, ce soir, c’est le lauréat du trophée de Coach de l’année qui a été dévoilé. Kenny Atkinson décroche la timbale pour sa superbe saison à la tête des Cavs !

64 victoires, c’est tout simplement la deuxième plus grosse saison de l’histoire des Cavs. Sous l’empire LeBron, la franchise de l’Ohio n’avait réussi qu’une seule fois à faire mieux, avec 66 wins en 2008-09.

Il était important de commencer par cette stat, pour mesurer l’importance de cette saison dans l’histoire de Cleveland, et donc la grandeur de l’exploit de Kenny Atkinson à sa tête.

Bien connu du paysage basket français, Kenny Atkinson a été joueur du côté de Montpellier, Épinal, Mulhouse, Nantes et Évreux, avant d’officier sur les bancs parisiens en tant qu’adjoint, puis de devenir celui de Vincent Collet en Équipe de France, avec la réussite argentée que vous connaissez. Vincent Collet qui était d’ailleurs dans son staff cette saison à Cleveland, les vases communicants sont bien en place.

🚨 C'EST OFFICIEL !!

KENNY ATKINSON EST ÉLU COACH DE L'ANNÉE 2025 EN NBA !!

Kenny Atkinson a été LA raison principale expliquant la montée des Cavs tout en haut de la Conférence Est.

Équipe solide mais plafonnée, Atkinson a pris l’effectif et a responsabilisé Evan Mobley, redonné du plaisir à Darius Garland, développé Ty Jerome, intégré DeAndre Hunter,…

Après quatre saisons à la tête des Nets entre 2016 et 2020, il avait rebondi notamment aux côtés de Tyronn Lue aux Clippers et de Steve Kerr aux Warriors, toujours avec la même réussite, et pour sa première saison sur le banc des Cavs c’est un incroyable bilan que Kenny a offert à Darius Graland and co., faisant des Cavs la meilleure équipe de l’Est, de loin, et la deuxième de NBA, tout court. Avec des séries de 12, 15 ou encore… 16 victoires de suite cette année, Kenny rejoint Bill Fitch et Mike Brown dans la famille des COY from Cleveland et il devance cette saison J.B. Bickerstaff (Pistons) et Ime Udoka (Rockets), autres cracks auteurs d’une bien belle saison. Mais le boss cette saison c’est bien lui, avec toutes ses grandes dents bien blanches, MONSIEUR Kenny Atkinson !

Défaits lors du Game 1 à domicile par les Pacers, Kenny Atkinson et les Cavs devront sortir le grand jeu dès demain pour égaliser et se relancer dans leur demi-finale de conférence. Ce sera sans doute l’occasion pour Kenny de recevoir sa jolie statuette, un soir de victoire c’est mieux, alors messieurs, vous savez ce qu’il vous reste à faire.