Vous vous rappelez de cette vidéo des “petites victoires” du Palmashow ? Eh bien cette nuit, Jayson Tatum mérite d’y rentrer. Et cette introduction ne rentre pas dans le Top 10 des introductions de 2025.

Ouvrir un bocal de cornichons à la demande de Madame, se faufiler in extremis comme une feuille A4 entre les portes du métro, tomber sur 50.00 pilos à la pompe à essence. Voici une liste de “petites victoires”, et passer Paul Pierce dans un classement all-time à Boston en est une. C’est ce que Jayson Tatum a fait dès le début du Game 1 face aux Knicks, on dit bravo, et les plus coquins diront “qu’elle est là, la vraie vérité”.

Jayson Tatum a désormais marqué plus de points en Playoffs sous le maillot des Celtics que Paul Pierce. 😱

Déjà un monstre dans l’histoire de la franchise ! ☘️ pic.twitter.com/jJVO29xZCb

Auteur d’un gros coup de chaud dès le premier quart avec 13 pions de suite, JT a également passé un autre Paul, Paul George, au classement des 3-points marqués en Playoffs, dans la NBA toute entière cette fois-ci. Avant de battre les Knicks Jayson Tatum a donc décidé de déloger des Paul, en attendant de le voir faire un meilleur Paris-Brest que Paul Bocuse ou une meilleure confiture que Paul Mirabel.

Congrats to @jaytatum0 of the @celtics for moving up to 13th on the all-time playoff 3-pointers made list! #NBAPlayoffs presented by Google pic.twitter.com/g0VkFgFQo2

Petite victoire pour Jayson Tatum, il y en aura d’autres, en attendant peut-être une plus grande, collective, dans quelques semaines. Mais avant cela, on se remet ce classique.