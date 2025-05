Oh mais qu’elle part bien cette série. Match 1, et déjà tellement de choses à se raconter, alors sans plus attendre c’est parti pour un résumé qui sera, on vous le promet, rempli de punchlines aussi sales que le caleçon de Jayson Tatum à la fin du match.

Le TD Garden s’était paré de vert pour l’occasion, mais ça c’est ce qu’on aurait dit si on voulait vous raconter des trucs bateau. Alors on va plutôt vous balancer quelques infos et quelques ressentis, dans les conditions du direct ou presque.

Première info : Jrue Holiday était de retour, et avec lui le cinq small-ball des Celtics. Résultante ? Un concours de tirs extérieurs, avec un Derrick White en principal arroseur automatique. Les deux tiers des tirs des Celtics sont des tirs du parking, mais comme Jayson Tatum est dans une grande forme (13 points de suite au premier quart), Boston est dans son match. Et comme Josh Hart puis OG Anunoby sont agressifs, les Knicks sont dans le match également. En somme un premier quart entrainant, avant le premier “fact” de la rencontre.

Ce fact c’est le coaching de Tom Thibodeau, qui décide de laisser – sans blague – ses titulaires sur le terrain pendant des heures, ceci menant à un très rapide problème de fautes. Pour Josh Hart, et surtout pour Karl-Anthony Towns, qui prend sa troisième avant même notre deuxième café de la nuit. Les C’s profitent du deuxième quart pour s’éclater, Luke Kornet devient Tim Duncan, Boston prend très vite une grosse quinzaine de points d’avance et met déjà une main sur ce Game 1.

Mais TMTC comme on disait en 2015, il y a un homme côté Knicks qui n’aime rien de moins que les matchs serrés, que les situations où tout de tend. Cet homme n’est évidemment pas James Harden mais plutôt Jalen Brunson, patte gauche aussi mais plus de cernes que de barbe, et le Joueur le plus clutch de la saison a donc – encore – frappé cette nuit. Bien tenu jusque-là par Jaylen Brown notamment, Brunson est subitement devenu le meilleur JB de la soirée en commençant à empiler les buckets en deuxième mi-temps, lançant de surcroit le retour en grâce des Knicks au dernier quart-temps.

Menés de 20 points en début de troisième, les New-yorkais s’appuient sur la vista de leur meneur et sur le caca-culotte de Jayson Tatum, devenu l’ombre de lui-même après la pause. Concours de brique côté Boston, concours de tricks pour les Knicks, et on le sent, ça va revenir, ça va nous offrir un gros money time, après tout ne sommes-nous pas là exactement pour ça ?

Comme attendu et annoncé, Jalen Brunson prend les choses en main dans le clutch, New York est de retour pour souffler dans la nuque des C’s, et les Knicks ont même le ballon pour faire taire le TD Garden mais, une fois n’est pas coutume, le floater de Brunson fait gamelle et envoie tout le monde en overtime.

Une prolongation au cours de laquelle Mikal Bridges enchainera le dagger ultime – faisant passer NYC de +3 à +6 – et l’interception de la gagne, dans les mains d’un Jaylen Brown hagard.

Une victoire qui ne doit rien à personne, que les Knicks sont allés chercher alors que rien ou presque n’allait dans leur sens une heure plus tôt. Les Celtics ont battu le record du nombre de tirs à 3-points ratés dans un match de Playoffs, Jayson Tatum n’as pas été à la hauteur et les Knicks sont à 5-0 à l’extérieur dans ces Playoffs. Bref, en une heure à peine, la série a déjà changé de couleur deux fois, ça promet.