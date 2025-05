Cette nuit les Celtics ont offert sur un plateau le Game 1 des demi-finales de Conférence à leurs hôtes new-yorkais. Comment ont-ils fait ? Ils ont torpillé à 3-points, jusqu’à en dégouter le cercle lui-même. Record battu, mais celui-là on s’en serait bien passé.

C’était plutôt bien parti, avec un Jayson Tatum efficace au premier quart. Derrick White et Jaylen Brown avait bien commencé les vendanges, mais en 2025 c’est le jeu, et tant que quelques tirs tombent dedans pas question d’arrêter. Puis, d’un coup d’un seul, les machines vertes se sont déréglées, et les clang se sont enchainés…

Jayson Tatum : 4/15

Jrue Holiday : 2/7

Derrick White : 5/16

Jaylen Brown : 1/10

Sam Hauser : 0/2

Al Horford : 1/5

Payton Pritchard : 2/5

Ça va les gars, on vous dérange pas ?

45 tirs à 3-points loupés au total, record en Playoffs, et comme on peut le voir sur l’infographie ci-dessous (Statmuse), les deux autres plus grosses marques du genre ont été actées dans la dernière semaine, quelle drôle d’époque on vit.

Un concours de briques, des archers archi bourrés, appelez ça comme vous voulez mais cette nuit les Celtics ont artillé à outrance mais ils ont pissé à côté des chiottes, excusez nous le vocabulaire. Mais quand Jayson Tatum et ses potes feront correctement ce pourquoi on les paie, on pourra nous aussi repenser notre champ lexical. Cordialement.