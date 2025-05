C’est l’histoire d’un mec qui a la réputation d’être clutch… et qui ne faillit pas à sa réputation. C’est l’histoire du meilleur gaucher de NBA, d’un mec qui risque d’être un sacré problème pour les Celtics dans les prochains jours.

Nommé de manière très officielle Joueur le plus Clutch de la saison et déjà auteur d’une série magnifique contre les Pistons, Jalen Brunson n’a pas trainé pour démarrer sa demi-finale de Conf. Match à Boston ? En terrain ennemi ? Jaylen Brown, Derrick White et Jrue Holiday en chiens de gardes attitrés ? Apparemment pas suffisant pour faire trembler la très sûre papatte gauche du meilleur JB de ce match.

Les stats finales paraissent assez lambda, 29 points à 9/23, mais si vous avez vu le match comme nous… vous savez.

Menés de 20 points au troisième quart, les Knicks ont pu compter sur leur leader pour amorcer le retour, et c’est bien évidemment lui qui a fait comprendre aux Celtics qu’ils allaient passer une fin de soirée bien compliquée, avec deux tirs énormes coup sur coup à l’abord du money time :

11 points au quatrième quart, dont trois énormes tirs du parking, voilà de quel bois Jalen Brunson est fait. Un bilan qui aurait même pu être magnifié par un game winner si son floater n’avait pas fait gamelle à une seconde du buzzer, mais lors de la prolongation Mikal Bridges prendra le relais avec un combo dagger + interception de la gagne à la dernière seconde. Et si on sait aussi que dans la matière Mikal Bridges n’est pas né de la dernière pluie, on se dit que ça va commencer à être difficile pour Boston si JB refile le sceptre de la clutchitude à tous ses copains.

