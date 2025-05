Attendu comme le leader offensif des Celtics sur ce Game 1 face aux Knicks, Jayson Tatum a failli dans sa mission. Injouable sur les trois derniers matchs de la série précédente, JT s’est salement fait dessus en deuxième mi-temps et Boston a perdu ce Game 1. Simple, basique, rendez-vous au Game 2 pour la rédemption.

C’était pourtant très bien parti, avec 13 points inscrits consécutivement, dès le premier quart-temps.

Puis ça s’est gâté, très fort, et Jayson a laissé la cape de héros à quelques uns de ses adversaires…

23 points, 16 rebonds, 6 passes, 2 steals et 1 contre. On connait à peu près 500 millions d’humains qui rêveraient de poser ce genre de stats dans un match NBA, mais cette nuit le match de Jayson Tatum, n’en déplaise aux statistiques, n’a pas été bon. Dans le fond, il y a tout de même un 7/23 au tir, comme dans la forme, avec une très grande partie de ses shoots loupés au moment où il aurait vraiment fallu les mettre.

Des choses qui arrivent dans la vie d’un shooteur, des choses qui arrivent trois fois par semaine dans celle de Jordan Poole, et on ne va évidemment pas tirer sur l’ambulance mais plutôt espérer que les Celtics retrouvent très vite le Tatum insaisissable de la fin de série précédente face au Magic.

Jayson Tatum entre le quatrième quart-temps et la prolongation :

➡️ 4 points

➡️ 1/9 au tir

➡️ 0/5 à 3-points pic.twitter.com/xW0fuhzimY

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 6, 2025



Jayson Tatum a foiré son match, et demain est un autre jour. Mais comme on ne va pas en rester là, on termine donc cette brève avec quelques synonymes du mot diarrhée, pour aider Jayson à expliquer son match à ses proches : chiasse, cliche, colique, colite, courante, débâcle, dévoiement, dysenterie, entérite, flux alvin. De rien.

Premier quart-temps : Jayson Tatum

Deuxième quart-temps : Jayson Serum

Troisième quart-temps : Jayson Atchoum

Quatrième quart-temps : Jayson Tulum

Overtime : Jayson Vademecum

— Le Psy TrashTalk 👨‍👩‍👧‍👧 (@giovannim6) May 6, 2025